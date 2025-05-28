Новосибирская компания выплатила почти 56 млн долга после ареста счетов

В Новосибирске судебные приставы принудительно взыскали с «транспортно-логистической компании более 55 млн рублей задолженности по арендным платежам. У фирмы образовалась задолженность перед администрацией Амурского бассейна внутренних водных путей. В досудебном порядке решить вопрос не получилось и дело было рассмотрено в суде. Должника обязали погасить имеющуюся задолженность.

Однако в добровольном порядке выполнять решение суда должник не торопился. На банковские счета компании был наложен арест. Также было вынесено ограничение на регистрационные действия в отношении имущества фирмы.

—Уже на следующий день компания перечислила первый платеж на 30 млн рублей. На днях на депозитный счет судебных приставов поступила оставшаяся часть задолженности, — рассказали в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

За нарушение сроков погашения долга, с компании помимо штрафа взыскан исполнительский сбор на сумму 1,6 млн рублей.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области возможно речь идет об ООО «Первая транспортно-логистическая компания» (ООО «ПТЛК»). Разбирательство по делу рассматривалось судом в 2024 году.

Как следует из материалов дела, в декабре 2021 года по итогам состоявшегося открытого аукциона между ООО «ПТЛК» (арендатором) и ФБУ «Администрация Амурводпуть» (арендодателем) был заключен договор аренды федерального имущества, расположенного в Еврейской автономной области. Компания арендовала грузовой и паромный причалы на реке Амур. Договор был заключен на 5 лет.

В апреле 2024 года Администрация Амурводпути направила фирме претензии о необходимости перечисления задолженности по арендной плате. Суд постановил взыскать в пользу ФБУ почти 54 млн рублей задолженности.

Ранее редакция сообщала, что более 40 тысяч новосибирцев получат иски из-за долгов по капремонту от Фонда ЖКХ.