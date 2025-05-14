Более 40 тысяч новосибирцев получат иски из-за долгов по капремонту от Фонда ЖКХ

Собираемость взносов по капремонту в 2024 году в Новосибирской области составила 95,4%. При этом в регионе устойчиво сокращается задолженность с периодом образования более 3 лет. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Кулешов.

По его словам, в прошлом году регоператор направил в суды более 27 тысяч заявлений на взыскание задолженности на сумму 237 миллионов рублей. Большую часть этих средств должники уже погасили.

— При взаимодействии с судебными приставами нам удалось сократить сроки взыскания задолженности с 12 до 4 месяцев. В 2025 году планируем направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей, — пояснил Кулешов.

Он также обозначил серьезную проблему, связанную с ростом задолженности по платежам за капремонт на специальных счетах.

— В отличие от единого счета ежегодный прирост долгов на спецсчетах составляет около 100 миллионов рублей. На текущий момент совокупная задолженность ― уже более 1 миллиарда рублей, — констатировал Кулешов.

По его словам, самостоятельно УК и ТСЖ с этой проблемой справиться не могут, поэтому ежегодно количество домов, которые выбирают единый счет, растет.

— Разбирая данную проблему, мы выявили ее основные причины. Во-первых, это отсутствие работы с должниками. Многие УК и ТСЖ, являясь владельцами специальных счетов, ссылаются на отсутствие законодательно закрепленной обязанности по ведению такой работы. Во-вторых, причиной является нецелевой расход средств, которые направляются на текущий ремонт. Третья причина — недобросовестный подход к проведению работ, утрата или отсутствие документов. Полагаем, что данная проблема решается путем соответствующего дополнительного законодательного регулирования, — подчеркнул Кулешов.

Зампредседателя комитета по ЖКХ регионального парламента Дмитрий Козловский, который входит в состав попечительского совета Фонда капремонта, считает, что Фонду необходимо вмешиваться и помогать УК, ТСЖ решать проблему с задолженностью на спецсчетах.

— Проблема растет как снежный ком. Задолженность на спецсчетах ― уже около 1 миллиарда. УК, ТСЖ нужно помогать, так как там очень много неплательщиков. Фонду нужно подключаться и подсказать, как добиваться погашения долгов законным способом, — заявил Козловский.

Судя по комментариям, которые можно прочитать в домашних чатах ТСЖ, работающих со спецсчетами в Новосибирске, рост задолженности создает серьезные проблемы с содержанием домов и приводит к конфликтам между жителями. Люди не понимают, почему они должны платить за соседей, копящих долги. У некоторых задолженность составляет сотни тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 января 2025 года в Новосибирской области снова резко вырос тариф на капитальный ремонт. Размер минимального взноса с одного квадратного метра помещения теперь составляет 19,29 рубля в месяц.