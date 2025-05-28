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Финальный этап отбора участников проекта «Герои НовоСибири» подошел к концу

  • 28/05/2025, 10:50
Финальный этап отбора участников проекта «Герои НовоСибири» подошел к концу
Старт обучения запланирован на 1 июля

Прежде чем приступить к обучению, список из 60 кандидатов должен быть одобрен Общественным советом проекта. Из них 30 человек будут зачислены в первый поток образовательной программы «Герои НовоСибири», реализуемой в Новосибирской области с целью подготовки управленческих кадров из числа участников СВО. Старт обучения запланирован на 1 июля.

При отборе участников программы проводилась оценка их управленческого потенциала, знаний в области государственного управления и аналитических способностей. Многие из них имеют государственные награды. Первый и второй наборы программы будут включать по 30 человек, а продолжительность обучения составит не менее 10 месяцев. Главная задача проекта – интеграция ветеранов СВО в систему управления регионом.

По словам первого заместителя руководителя администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Натальи Авдеевой, проект «Герои НовоСибири» направлен на подготовку квалифицированных управленцев из числа участников СВО для работы в органах власти и на предприятиях региона. Образовательные программы охватывают широкий спектр тем, включая государственную экономическую политику, бюджетную систему, инвестиции, социально-экономическое развитие, технологический суверенитет и кадровую политику.

В Новосибирской области уже создана вся необходимая инфраструктура для реализации проекта, включая образовательные программы и площадку для обучения. Сибирский институт управления – филиал Президентской академии (РАНХиГС) – является партнером проекта в сфере образования. Очная часть обучения будет проходить на базе академии, где предусмотрен гостиничный комплекс с семейными номерами, спортивный и тренажерный залы.

Проект «Герои НовоСибири» является аналогом федеральной программы «Время героев» и предоставляет ветеранам СВО возможность занять руководящие должности в регионе после прохождения конкурсного отбора и обучения. Образовательная программа, реализуемая Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС, включает модули по государственной политике и управлению, экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным технологиям управления. Также предусмотрены программы наставничества и стажировок.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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