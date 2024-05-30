«Сибстекло» выходит на рынок Узбекистана

Представители новосибирского предприятия «Сибирское стекло» договорились о сотрудничестве с производственной компанией, работающей в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В пресс-службе РАТМ Холдинга в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что ООО «Сибирское стекло» заключило контракт с компанией Carlsberg Uzbekistan на поставку стеклянной упаковки для пивного бренда Sarbast.

— Мы выходим на рынок Узбекистана: возможности работающих там стекольных заводов не позволяют удовлетворять спрос на коричневую тару со стороны производителей напитков, — приводит пресс-служба слова генерального директор «Сибстекла» Антона Мора. — В стекольных комплексах начнут выпускать бутылку для Carlsberg Uzbekistan объемом 0,5 литра. В рамках сотрудничества в течение года экспортируем 5 млн стеклоизделий.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, в настоящее время «Сибстекло» является единственным предприятием за Уралом, которое изготавливает коричневое и зеленое тарное стекло.

— Географическое положение завода всегда предполагало развитие внешнеэкономических связей с партнерами из приграничных азиатских стран — Казахстана, Киргизии, Монголии, однако клиентский портфель состоит, в основном, из российских потребителей. Рыночная доля «Сибстекла» в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов достигла 75 %, кроме того, продукцию отгружают в центральную часть России, — отмечает Таран.

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