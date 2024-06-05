Новосибирская область представила в Санкт-Петербурге выставку «Сибирь многоликая»

Работы из коллекции сибирского искусства Новосибирского государственного художественного музея представлены в Центральном военно-морском музее им. Петра Великого накануне Петербургского международного экономического форума. Проект реализован при поддержке правительства Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что открытие этой экспозиции для новосибирской стороны – событие приятное и почётное. По его словам, это продолжение очень плотного сотрудничества и дружбы между Новосибирской областью и Санкт-Петербургом, а также добрых отношений с Центральным военно-морским музеем.

Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева пояснила, что выставка «Сибирь многоликая» привлекает внимание к нашему городу как к культурной столице Сибири.

Открытие выставки состоялось 4 июня, и проходить она будет все лето на площадке Центрального военно-морского музея. По словам организаторов, она не случайно открыта в канун Петербургского международного экономического форума, потому что, когда год назад планировалась её организация, говорилось о том, чтобы её массово посетили участники и гости этого большого мероприятия.

Следует отметить, что проект «Сибирь многоликая» знакомит посетителей с наследием известных художников Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Иркутска и других городов Сибири.