Новосибирская компания взыскала с больниц более трех миллионов за ПЦР-тесты

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил 6 исков ООО «МБС-Технология» к медицинским учреждениям региона за проведенные ПЦР-тестирования групп риска на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обследования проводились в период с 2020 по 2023 годы. Еще одно дело завершилось подписанием мирового соглашения. Соответствующие документы размещены в картотеке суда.

Согласно материалам дел, компания выполняла тестирование пациентов, которых направляли медицинские учреждения. Среди них были те, оплата которых не осуществлялась за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Истец указал, что при оказании услуг исходил из того, что финансовое обеспечение спорных тестирований должно осуществляться за счёт средств ОМС и заключение договора (госконтракта) на оказание соответствующих медицинских услуг не требуется.

Компания обратилась с требованиями об оплате фактически оказанных услуг к ответчикам, но они остались без удовлетворения. Это послужило основанием для обращения в суд.

Суд счел доводы истца обоснованными и полностью удовлетворил иски, обязав выплатить порядка 3,5 млн рублей задолженности и пени за пользование денежными средствами. ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2» должна заплатить 398 тыс. рублей, ГБУЗ НСО «ГКП № 13» — 667 тыс. рублей, ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница» — 1,1 млн рублей, ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» — 872 тыс. рублей, ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» — 170,5 тысяч рублей, а также ГБУЗ НСО «Мошковская центральная районная больница» — 166 тыс. рублей.

Спор между компанией и ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова» завершился заключением мирового соглашения о выплате 58,3 тысяч рублей долга.

По данным сервиса Контур.Фокус, биотехнологическая компания ООО «Медико-Биологический Союз – Технология» (ООО «МБС-Технология») зарегистрировано в 2016 году в Новосибирске. Уставной капитал — 25 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». Учредителями компании в равных долях являются Виктория Федорова и Михаил Лосев. Последний является участником нескольких научных организаций (ООО «СибАкалемТехнологии— 40%, ООО «Пилотный Центр Промбиотех» — около 34%, ООО «Медика-Н» —95,5%, ООО «Медико-Биологический Союз» — 50%, ООО «Диапроцесс» — 51,5% и другие). Директор — Ольга Науменко. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 121,7 млн рублей (в 2022 году — 91 млн рублей), чистая прибыль — 42,4 млн рублей (в 2022 году — 23,8 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что отдаленные последствия перенесенного COVID-19 изучают новосибирские ученые. Результаты помогут разработать персонализированные подходы к лечению и реабилитации пациентов после перенесенного заболевания.