В Новосибирской области выдача кредиток упала на 16%

В декабре 2024 года в Новосибирской области произошло снижение выдачи кредитных карт на 15,7% по сравнению с ноябрём. Эта тенденция наблюдается и в других регионах Сибири, как показывают данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Например, в Иркутской области количество выданных кредитных карт уменьшилось на 18,1%, в Омской — на 17%, а в Алтайском крае — на 16,4%. Однако самое значительное падение было отмечено в Красноярском крае — 22,1%.

В целом по России в декабре 2024 года было выдано 1,23 миллиона новых кредитных карт, что на 16,7% меньше, чем в ноябре того же года.

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, подобная ситуация со снижением наблюдается уже седьмой месяц подряд.

— Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН), — рассказал Волков.

Ранее редакция сообщала о том, что средний лимит по кредитным картам новосибирцев составил почти 110 тысяч рублей. Средний лимит по новым кредиткам увеличился во всех регионах Сибири.