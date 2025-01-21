Отдаленные последствия перенесенного COVID-19 изучают новосибирские ученые

Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (НИИТПМ – филиал ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН) в рамках гранта изучают закономерности развития осложнений в отдаленном периоде после перенесённой инфекции COVID-19.

Проект направлен на поиск молекулярно-генетических маркеров развития, наиболее влияющих на трудоспособность и активность населения, эндокринного и сердечно-сосудистого фенотипов постковидного синдрома, сообщили в пресс-службе НИИ.

По данным ВОЗ, большинство пациентов, которые переболели COVID-19, полностью выздоравливают. Однако у некоторых пациентов (от 30 до 70%) появлялись среднесрочные и долгосрочные последствия. При этом единого мнения о причинах появления постковидного синдрома до сих пор нет.

По словам заведующей молодежной лабораторией генетических и средовых детерминант жизненного цикла человека, к.м.н. Алёны Афанасьевой, в 2020 году институт уже проводил обследование 270 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

— По данным, полученным в ходе этого исследования, оказалось, что постковидным синдромом страдают как мужчины, так и женщины. Кроме того, нами были сформулированы степени тяжести постковидных проявлений, включающие наличием у пациента хотя бы одного признака развития хронического заболевания. Интересно, что мужчины, особенно имеющие ожирение, имеют более тяжелые последствия COVID-19, — констатировала она.

Ученые получили способ прогнозирования риска развития постковидного синдрома у мужчин, включающий определение у пациента рутинных индексов (LAP, HOMA), наличие артериальной гипертензии, нарушения функции левого желудочка и возраста. В настоящее время идет оформление патента на него.

Ряд вопросов остался без ответа, в том числе остается непонятным, почему у одних синдром проявляется, а у других — нет. Кроме того, остается загадкой, почему проявления носят разный характер.

Алёна Афанасьева уверена, что изучение генетических механизмов, которые лежат в основе постковидного синдрома, поможет разработать персонализированные подходы к лечению и реабилитации пациентов после перенесенного заболевания.

— Достижение целей нашего проекта позволит, в итоге, повысить точность прогнозов, снизить риск развития осложнений и улучшить качество жизни пациентов, — уверена она.

Напомним, в начале 2025 года стало известно, что новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал противовирусное средство на основе грибов чаги, вешенки и трутовика. Все подготовленные образцы проявили противовирусную активность против ВИЧ, коронавируса и вирусов группы «А».

Ранее редакция сообщала, что новосибирский студент разработал коллектор для создания кровеносных сосудов. Это самый простой и экономичный способ производства данного вида протезов в России.