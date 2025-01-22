Новосибирские выпускники будут сдавать в два раза меньше экзаменов

Законодатели продолжают разрабатывать комплекс мер, призванных решить проблему дефицита кадров в рабочих профессиях. Так, в Госдуме рассмотрят инициативу группы депутатов в два раза сократить количество обязательных выпускных экзаменов для девятиклассников. Суть нового законопроекта сводится к тому, что для будущих студентов колледжей оставят только два обязательных экзамена ОГЭ: по русскому языку и математике, а еще два предмета по выбору им сдавать не придется. При этом школьники, планирующие продолжить обучение в десятом классе, будут сдавать все четыре экзамена.

Запустить систему предлагается уже в этом году, пока только в пяти регионах. Если инициативу одобрят, то в эксперименте будут участвовать выпускники Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии.

Авторы законопроекта, среди которых Петр Толстой (ЕР), Виктория Абрамченко (ЕР), Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов (ЛДПР) уверены, что данная мера поможет популяризировать средние специальные учебные заведения среди молодежи. Проректор по внешним связям НГУЭУ Владимир Ромашин поддерживает такие поправки в законодательство.

— Такие послабления вполне могут сработать. Многие ребята решат идти по более простому пути, стараясь избежать лишних стрессов на пути к столь необходимому аттестату. Тем более, что в высшем звене подобные послабления уже работают. Так, выпускники колледжей, желающие получить высшее образование по смежной специальности, при поступлении в вуз сдают всего один экзамен. Раньше они сдавали три.

По итогам 2024 года дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума. На одного соискателя приходится почти пять вакансий. Расчетный дефицит кадров в Новосибирской области на три года — 100 тысяч человек. Из них 70% со средним профессиональным образованием.

Напомним, ректоры новосибирских вузов отмечали, что выпускники Новосибирска должны на ЕГЭ обязательно сдавать физику. Это необходимо для того, чтобы они смогли нормально учиться в технических вузах.

Ранее редакция сообщала о том, что отмена «обхода ЕГЭ» охладит интерес школьников Новосибирска к колледжам. Родителям и подросткам придется более тщательно выбирать образовательное учреждение и будущую профессию.