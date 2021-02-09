«Мусорная» программа сибирских ученых ждет «добро» федеральных чиновников

Ученый совет по энергетике, машиностроению и механике процессов управления СО РАН в ближайшее время направит на утверждение в Минпромторг РФ комплексную программу по переработке мусора, включающую 13 проектов разных направлений данной отрасли. Об этом на совещании в мэрии Новосибирска по подведению итогов работы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства сообщил председатель совета, академик СО РАН Сергей Алексеенко.

— Есть большая надежда на существенный сдвиг переработки отходов КоИмТП (комплексные имущественно-технические программы), — рассказывает ученый. — Мы используем свои собственные разработки, а не зарубежные, от научной идеи до продажи. За 2 года работы, хотя мы пропустили довольно много проектов и программ, ни один из них не начал финансироваться. В этом вся проблема. Мы много планируем, говорим, а ничего пока толком не реализуется. Вот как раз в рамках этой стратегии мы подготовили программу по отходам из 13 проектов. Предполагаются самые передовые технологии. Осталось договориться с Минпромторгом РФ, который отвечает за промышленность по переработке отходов. На этой неделе мы отправляем письмо руководителю Минпромторга. В рамках этой программы предполагается открытие нескольких технопарков, в том числе в Новосибирске. Лучше всего, если этот проект представит губернатор Новосибирской области.

— В частности, уже представлен проект по плазменной переработке отходов, газификации и использованию турбин для того, чтобы перерабатывать энергию после сжигания в синтез газов при утилизации отходов, — перечисляет Сергей Алексеенко. — Этот проект подан независимо от стратегии в совет по энергетике. Наконец, еще один проект — инициативная группа с нашим участием выиграла конкурс в «Сколково» с проектом по переработке отходов для Крыма. Там переработка — 90 тысяч тонн. Единственное, что никак не можем договориться с властями Крыма, где его реализовывать и в каком виде.

Ряд более мелких проектов в сфере мусоропереработки, по словам ученого, также параллельно с крупными направлен на согласование Минпромторга.

Напомним, что в рамках федерального гранта на 60 млн рублей сотрудники института теплофизики за 3 года должны создать роботизированную систему сортировки мусора, которая, благодаря интеллектуальной начинке, сможет распознавать практически все фракции отходов. Как рассказывает ученый, был создан пилотный образец сортировки мусора на основе нейронных сетей. Скорость ленты составляет примерно метр в секунду, осуществлялись 2 операции в секунду. Достоверность и эффективность отбора — почти 90%. Проект в настоящее время готов к реализации.