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«Фонд развития территорий» банкротит новосибирского застройщика

  • 21/05/2025, 14:00
Автор: Оксана Мочалова
«Фонд развития территорий» банкротит новосибирского застройщика
Строительная компания занималась возведением дома на Серафимовича

«Фонд развития территорий» (ППК «ФРТ», ранее — Фонд защиты прав дольщиков), учредителем которого является государство, подал в Арбитражный суд Новосибирской области иск о признании банкротом новосибирской строительной компании ООО «Строй-Плюс». Иск пока не принят к производству.

Напомним, ООО «Строй-Плюс» занималось строительством 26- этажного дома в ЖК «Сибирячка» на улице Серафимовича, 21. Земельный участок площадью 5460 кв. м был предоставлен компании в 2013 году. Объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, но он до сих пор заморожен.

В июне 2023 года застройщик внес коррективы в проектную документацию и предоставил их на согласование в мэрию. В компании заверяли, что проведены переговоры с потенциальным инвестором, составлена финансовая модель оздоровления компании. Дольщикам предложено согласовать перенос сроков завершения строительства дома путем заключения допсоглашения к договору участия в долевом строительстве на IV квартал 2024 года.

В октябре 2024 года прокуратура Ленинского района сообщила о возбуждении в отношении руководителей компании-застройщика уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, учредители ООО «Строй-Плюс», действуя группой лиц по предварительному сговору путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитили денежные средства в размере 7 млн рублей, принадлежащие участникам долевого строительства, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере. В январе 2025 года один из учредителей компании Павел Зенькович был задержан и отправлен под домашний арест.

В апреле текущего года Минстрой России начал прием заявок для предоставления регионам субсидий для софинансирования работ по завершению строительства и реконструкции незавершенных объектов капитального строительства. По данным единой информационной системы жилищного строительства, в реестре проблемных объектов значатся два дома, в том числе и недострой по улице Серафимовича,21.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Строй-плюс» зарегистрировано в 2009 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями компании являются Павел Зенькович (ему принадлежит 80% УК) и директор компании Владислав Гланц (владеет 20%). Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 1,2 млн рублей (в 2021 году — 2,9 млн рублей), чистый убыток — 2,4 млн рублей (в 2021 году чистый убыток составлял 102,9 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что суд запретил продажу недостроя на Покрышкина в Новосибирске. 

Фото:  скриншот видео с камеры для наблюдения за стройкой, из архивов редакции Infopro54

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недострой банкротство


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