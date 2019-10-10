Область планирует получить 800 млн рублей на дольщиков

— У нас появляется еще один механизм решения проблемы обманутых дольщиков — региональный фонд по достройке домов. Нельзя воспринимать его как панацею для решения проблемы со всеми долгостроями, — подчеркнул на пресс-конференции в «Интерфакс» министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Область вошла в число 15 регионов РФ, на которых будет тестироваться новый механизм: 78% средств на достройку дома предоставит федеральный бюджет, 22% на эти цели должен направить субъект федерации. В бюджете Новосибирской области средства на софинансирование уже заложены.

— Мы подали заявку на 18 домов. Часть из них находится в высокой степени готовности, то есть средства понадобятся на их достройку. По части проблема будет решаться через расселение и выкуп долей граждан, так как достраивать эти объекты экономически нецелесообразно, — пояснил замминистра по вопросам долевого строительства Алексей Колмаков. — На софинансирование в областном бюджете заложены около 200 млн рублей. Это позволит нам рассчитывать на привлечение из федерального бюджета около 800 млн рублей на невозвратной основе.

Сейчас идет формирование регионального фонда, оформление всех необходимых документов. Эта работа будет завершена в ноябре. Штатная численность фонда составит около 20 человек. Руководитель пока не определен.

По данным минстроя, сейчас на территории региона зарегистрированы 66 проблемных объектов, 8 из них планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году. Иван Шмидт заверил, что по всем остальным есть четкое понимание о решении ситуации, но отметил, что эти проблемы быстро решить не получится. Для достройки всех проблемных домов в регионе необходимы 13-15 млрд рублей.

— Для отработки пилотного механизма мы выбрали те дома, где высокая степень готовности, а также те, где сложились хорошие отношения с дольщиками, то есть мы видим, что люди действительно хотят достроить дом. Им мы и помогаем. К сожалению, у нас немало примеров, когда дольщики не могут договорится между собой и начинают шантажировать власть. Это деструктивная позиция, — прокомментировал Шмидт.

Кроме того, министр добавил, что по 80% из 557 строящихся домов минстрой уже выдал разрешение застройщикам для достройки объектов по старым правилам. Из 20% оставшихся часть девелоперы будут достраивать за свои средства, часть перейдет на эскроу-счета. До конца года будет понятно, как область пройдет реформу в жилищном строительстве.

При этом, по словам чиновников минстроя, в области сохранятся ранее действовавшие меры поддержки обманутых дольщиков: предоставление ресурсов на покупку лифтов, благоустройство территории, выделение земли в рамках постановления №583 (масштабный инвестиционный проект) и т.д. Все механизмы региональная власть планирует использовать в совокупности для решения проблемы долгостроев.

В 2019 году область планирует сдать 1650 млн кв. м жилья, в 2020 году — 1,7 млн, а в 2024 году выйти на 2,6 млн. Сейчас в заделе у застройщиков региона находятся 5,2 млн кв. м жилья. В рамках агломерации (в радиусе 50-100 км от Новосибирска) зарезервированы еще около 700 тысяч га под строительство домов.

Фото: pixabay.com, автор- 3D_Maennchen