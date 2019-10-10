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Область планирует получить 800 млн рублей на дольщиков

В пилотном проекте к участию заявлены 18 новосибирских долгостроев.
  • 10/10/2019, 14:10
Автор: Юлия Данилова
Область планирует получить 800 млн рублей на дольщиков
«Скорее всего, будет дана команда банкам по послаблению требований к застройщикам. Иначе мы можем поймать большой вал проблем».

— У нас появляется еще один механизм решения проблемы обманутых дольщиков — региональный фонд по достройке домов. Нельзя воспринимать его как панацею для решения проблемы со всеми долгостроями, — подчеркнул на пресс-конференции в «Интерфакс» министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Область вошла в число 15 регионов РФ, на которых будет тестироваться новый механизм: 78% средств на достройку дома предоставит федеральный бюджет, 22% на эти цели должен направить субъект федерации. В бюджете Новосибирской области средства на софинансирование уже заложены.

— Мы подали заявку на 18 домов. Часть из них находится в высокой степени готовности, то есть средства понадобятся на их достройку. По части проблема будет решаться через расселение и выкуп долей граждан, так как достраивать эти объекты экономически нецелесообразно, — пояснил замминистра по вопросам долевого строительства Алексей Колмаков. — На софинансирование в областном бюджете заложены около 200 млн рублей. Это позволит нам рассчитывать на привлечение из федерального бюджета около 800 млн рублей на невозвратной основе.

Достройкой проблемных объектов в Новосибирске может заняться АРЖС

Достройкой проблемных объектов в Новосибирске может заняться АРЖС

Сейчас идет формирование регионального фонда, оформление всех необходимых документов. Эта работа будет завершена в ноябре. Штатная численность фонда составит около 20 человек. Руководитель пока не определен.

По данным минстроя, сейчас на территории региона зарегистрированы 66 проблемных объектов, 8 из них планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году. Иван Шмидт заверил, что по всем остальным есть четкое понимание о решении ситуации, но отметил, что эти проблемы быстро решить не получится. Для достройки всех проблемных домов в регионе необходимы 13-15 млрд рублей.

— Для отработки пилотного механизма мы выбрали те дома, где высокая степень готовности, а также те, где сложились хорошие отношения с дольщиками, то есть мы видим, что люди действительно хотят достроить дом. Им мы и помогаем. К сожалению, у нас немало примеров, когда дольщики не могут договорится между собой и начинают шантажировать власть. Это деструктивная позиция, — прокомментировал Шмидт.

Кроме того, министр добавил, что по 80% из 557 строящихся домов минстрой уже выдал разрешение застройщикам для достройки объектов по старым правилам. Из 20% оставшихся часть девелоперы будут достраивать за свои средства, часть перейдет на эскроу-счета. До конца года будет понятно, как область пройдет реформу в жилищном строительстве.

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— Примеров ухода с рынка застройщиков у нас пока нет. Кто хотел остаться и продолжить строительство — получили 30% готовности объектов. Кто не смог — будет продавать площадку или рассматривать вопрос по привлечению банковских средств, — пояснил  Иван Шмидт. — Мы мониторим ситуацию по 74 домам, которые не попали под старые правила. Создана комиссия, в которую входят застройщики и банкиры. В еженедельном режиме мы собираемся и определяемся, как нам быть. У всех есть понимание, что требования банков очень жесткие, и нужно сбалансировать ситуацию, чтобы не выводить новые объекты в проблематику. Головной фонд поддержки дольщиков сейчас рассматривает механизмы поддержки девелоперов в такой ситуации. Скорее всего, будет дана команда банкам по послаблению требований к застройщикам. Иначе мы можем поймать большой вал проблем. Зачастую сформировавшиеся долги по аренде за землю отсекают от банковского финансирования даже те компании, которые входят в список лидеров по объемам сдаваемого жилья.

При этом, по словам чиновников минстроя, в области сохранятся ранее действовавшие меры поддержки обманутых дольщиков: предоставление ресурсов на покупку лифтов, благоустройство территории, выделение земли в рамках постановления №583 (масштабный инвестиционный проект) и т.д. Все механизмы региональная власть планирует использовать в совокупности для решения проблемы долгостроев.

В 2019 году область планирует сдать 1650 млн кв. м жилья, в 2020 году — 1,7 млн, а в 2024 году выйти на 2,6 млн. Сейчас в заделе у застройщиков региона находятся 5,2 млн кв. м жилья. В рамках агломерации (в радиусе 50-100 км от Новосибирска) зарезервированы еще около 700 тысяч га под строительство домов.

Фото: pixabay.com, автор- 3D_Maennchen

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