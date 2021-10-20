Новосибирская область: более 270 заболевших за сутки

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 20 октября в регионе зарегистрировано 67 570 случаев коронавируса (+271 за сутки), в том числе у 6 199 детей. 52 497 пациентов полностью выздоровели (+130 за сутки). Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 51 год, 62 года, 74 года, 85 лет и женщины в возрасте 37 лет, 53 года, 59 лет, 60 лет, 60 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 73 года, 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 232 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 996 пациентов, в том числе 48 детей. В отделениях реанимации находятся 304 человека. На ИВЛ — 54 пациента.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 6 054 обращения.

По данным областного Минздрава, на 20 октября в регионе развернуто 3 996 инфекционных коек. Частично или полностью перепрофилированы 46 больниц в Новосибирске и районах области.

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, «четвертая волна» началась в регионе с достаточно высоких показателей заболеваемости:

— Мы, к сожалению, фиксируем, что после «третьей волны» мы не снизились [по количеству новых выявленных случаев] так интенсивно, как после второй и первой. И поэтому мы уже видим [ежедневно] достаточно высокие цифры заболевших на территории Новосибирской области. Чтобы избежать максимального развертывания коечного фонда под ковид, необходимо соблюдать простые меры защиты: не посещать массовые мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты и, конечно, вакцинироваться. Это те способы, которые еще могут предотвратить резкое развитие «четвертой волны».

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, Новосибирская область находится на 35 месте по количеству заболевших в стране. На 8 месте Красноярский край — 523 заболевших за последние сутки, в Иркутской области — 399, Омской — 402, Алтайском крае — 382, Кемеровской области — 219, Томской — 152, Республике Алтай — 45.

Напомним, 19 октября стало известно о том, что в России снова могут ввести всеобщие «нерабочие дни» — с 30 октября по 7 ноября. Об этом в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. А регионам со сложной эпидемиологической ситуацией разрешить их введение с 23 октября.

12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR-коды. Пока для посещения мероприятий с численностью от 500 человек.