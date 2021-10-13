Роспотребнадзор предлагал ограничить в Новосибирске работу общепита и сократить заполняемость залов

— С 25 октября в регионе будет введена система контроля вакцинированных через систему QR-кодов. Мы изучали опыт других регионов и приняли решение использовать этот инструмент избирательно и аккуратно для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В частности, он пояснил, что Роспотребнадзор предлагал ужесточить требование по заполняемости залов до 30%, а также ограничить время деятельности некоторых сфер бизнеса, в частности общепита. В правительстве региона решили ввести требования при посещении массовых мероприятий на более чем 500 человек: предъявление действующего QR-кода, сертификата о прививке на бумажном носителе, отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех дней, справки о перенесенном заболевании не позже чем полгода назад или справки о медотводе.
— Ограничения по заполняемости залов пока не меняются — не более 50%. Предполагаем, что после внедрения инструмента QR-кодов мы сможем принять решение об увеличении доли заполненных мест в залах до 75%, а может даже до 100%, — подчеркнул Травников. — Считаем, что озвученные решения (по обязательной вакцинации и введению QR-кодов) максимально сбалансированы, учитывают интересы граждан, бизнеса и позволяют нормализовать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Губернатор отметил, что правительство целенаправленно не стало включать в список организаций, которые обязаны работать по QR-кодам, общепит, ритейл, так как стремилось снизить риски на тех объектах, где собирается большое количество людей.
— На данный момент мы посчитали этот минимальный набор ограничительных мер достаточным. Это позволит не допустить введения дополнительных ограничений. Наша стратегия: лучше внедрять стимулирующие меры, чтобы они побуждали людей соблюдать масочный режим, вакцинироваться, чем ограничивать работу бизнеса, — констатировал Андрей Травников. — В прошлом году жесткие ограничительные меры были объявлены, так как не было достаточных мер защиты, в том числе вакцинации. Сейчас ограничивать работу предприятий, возможность бизнеса зарабатывать деньги из-за того, что кто-то вокруг них относится к своему здоровью и здоровью окружающих безалаберно — неправильно. Наша задача — убедить население вакцинироваться, чтобы достичь коллективного иммунитета.
Исполнительный директор НОО «Опора России», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева отметила, что любые ограничения для бизнеса несут дополнительную нагрузку.
— Мы видим, что растет заболеваемость, не только в Новосибирской области, но и в других регионах страны, что вирус стал более агрессивным, — говорит собеседник Infopro54. — Конечно же, еще одного закрытия бизнес точно не переживет. Надеемся, что новые ограничения будут недолгими. Что касается введения QR-кодов, то летом в Москве они действовали две недели. Это неприятная, но, понимаем, вынужденная история. Напомню, год назад мы боролись за то, чтобы у бизнеса в принципе была возможность работать во время пандемии. Так что в нынешней ситуации введение QR- кодов и обязательная вакцинация — это лучше, чем локдаун. Будем надеяться на повышение сознательности людей. Чем больше будет вакцинироваться, тем выше шансы у бизнеса выжить, а значит, сохранить рабочие места.
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