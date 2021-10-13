Роспотребнадзор предлагал ограничить в Новосибирске работу общепита и сократить заполняемость залов

— С 25 октября в регионе будет введена система контроля вакцинированных через систему QR-кодов. Мы изучали опыт других регионов и приняли решение использовать этот инструмент избирательно и аккуратно для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В частности, он пояснил, что Роспотребнадзор предлагал ужесточить требование по заполняемости залов до 30%, а также ограничить время деятельности некоторых сфер бизнеса, в частности общепита. В правительстве региона решили ввести требования при посещении массовых мероприятий на более чем 500 человек: предъявление действующего QR-кода, сертификата о прививке на бумажном носителе, отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех дней, справки о перенесенном заболевании не позже чем полгода назад или справки о медотводе.

— Ограничения по заполняемости залов пока не меняются — не более 50%. Предполагаем, что после внедрения инструмента QR-кодов мы сможем принять решение об увеличении доли заполненных мест в залах до 75%, а может даже до 100%, — подчеркнул Травников. — Считаем, что озвученные решения (по обязательной вакцинации и введению QR-кодов) максимально сбалансированы, учитывают интересы граждан, бизнеса и позволяют нормализовать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Губернатор отметил, что правительство целенаправленно не стало включать в список организаций, которые обязаны работать по QR-кодам, общепит, ритейл, так как стремилось снизить риски на тех объектах, где собирается большое количество людей.

— На данный момент мы посчитали этот минимальный набор ограничительных мер достаточным. Это позволит не допустить введения дополнительных ограничений. Наша стратегия: лучше внедрять стимулирующие меры, чтобы они побуждали людей соблюдать масочный режим, вакцинироваться, чем ограничивать работу бизнеса, — констатировал Андрей Травников. — В прошлом году жесткие ограничительные меры были объявлены, так как не было достаточных мер защиты, в том числе вакцинации. Сейчас ограничивать работу предприятий, возможность бизнеса зарабатывать деньги из-за того, что кто-то вокруг них относится к своему здоровью и здоровью окружающих безалаберно — неправильно. Наша задача — убедить население вакцинироваться, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Исполнительный директор НОО «Опора России», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева отметила, что любые ограничения для бизнеса несут дополнительную нагрузку.