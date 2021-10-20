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Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

  • 20/10/2021, 17:13
парфюм
Парфюмы делятся на духи, парфюмированную или туалетную воду в зависимости от концентрации душистых веществ.

В одеколонах она самая низкая — до 9%, в туалетной воде — от 9 до 15%, в парфюмированной — 15-25%, а в духах от 25% и выше. Но это деление очень условно, потому что иногда при меньшей концентрации аромат может быть устойчивее.

Сейчас духи — непопулярная тема, и в большинстве случаев вы будете выбирать между парфюмированной и туалетной водой. Стоит попробовать оба варианта, чтобы понять, какой из них вам ближе. Например, менее концентрированный аромат в итоге, возможно, будет нравиться больше и лучше примется вашей обонятельной системой.

Весь список вопросов, которые связаны с выбором парфюма, должен сводиться к одному: он вам нравится или нет?

Обязательно надо прочувствовать аромат на всех этапах его раскрытия. Далеко не факт, что через 15 минут он будет нравиться вам так же, как в момент распыления. По верхним нотам вы понимаете: «Этот аромат — приятный», а средние — уже то, что вам предстоит носить на себе ближайшие несколько часов.

парфюмЕсли вы перестаете слышать на себе аромат — это не обязательно говорит о его нестойкости. Конечно, есть духи, которые очень быстро слетают. Например, человек купил подделку. Он слышит в ней только первую знакомую ноту, но качество отдушек, входящих в подобную парфюмерию, настолько низкое, что через 20-30 минут запах полностью пропадает. Но если спустя какое-то время вы уже не слышите на себе аромат, это может также означать, что ваш мозг считает его безопасным для организма и «отключается». «Опасный» же будет вас раздражать, вызывать головную боль и тошноту, делать все, чтобы вы его сняли.

Самый верный способ понять, почему вы не чувствуете на себе парфюм — дать понюхать руку другому человеку. Если он определяет, что запах по-прежнему есть, значит, у вас стойкие духи, к которым вы привыкли. Это обязательно должен быть тот, кто не находился с вами в одном помещении длительное время, ведь он точно так же может привыкнуть к аромату.

Наносим аромат на себя

парфюм

Парфюм наносится на пульсирующие точки, например, на сонную артерию за ушами и на запястья, потому что по сравнению с остальной кожей они теплее. Таким образом верхние и средние ноты раскроются быстрее. С холодного места аромат слетает медленнее, но тогда и диффузия, а значит и шлейфовость, меньше. Сейчас духи выпускают, в том числе, и для волос — они прекрасно держат аромат. Если вы душите одежду, то надо делать это очень аккуратно, ведь парфюм с большим количеством натуральных компонентов может оставлять следы. Когда жидкость во флаконе интенсивного коричневого, красного или желтого цвета, то она просто оставит пятно и испортит вещь.

Храним парфюм бережно

парфюм

Парфюмы созданы из ароматических веществ, а им свойственно разрушаться. Для того, чтобы они хорошо сохранялись, желательно хранить флакон в «родной» коробке. Если такой возможности нет, выберите место, куда не будут падать прямые солнечные лучи — они могут привести к прогорканию. Есть мнение, что ванная комната — неподходящее место для хранения, потому что перепад температур может испортить духи. Если у них флаконы с простой крышкой, без сплэшера, — такое возможно, потому что когда внутрь попадает воздух, то начинаются химические процессы. Но так как сейчас практически все флаконы со спреями, то содержимое лучше защищено от внешнего воздействия. Полный флакон может вообще стоять годами у вас в шкафчике и не портиться. Но с началом пользования вы запускаете процесс окисления.

Официальный срок годности у любого парфюма — три года с момента вскрытия коробки. Но на практике срок намного дольше. Например, есть духи, чей возраст перевалил за сотню лет, а они все еще прекрасно раскрываются и живут без изменений аромата.

Дарить духи нельзя — так ли это?

парфюм

Дарить духи, безусловно, можно. Когда вы точно знаете название аромата, которым пользуется человек, то, купив его, наверняка попадете в цель. Если такой информацией не владеете — попробуйте обратиться за помощью к специалисту. Сфотографируйте полку с духами, где видно, чем человек пользуется в данный момент, и тогда грамотный консультант сможет вас сориентировать. Чаще всего люди не перепрыгивают с одного сегмента на другой, и выбрать что-то новое им сложно. Тем, кто любит Molecule 02, тяжело подобрать любой аромат, связанный со сладостью или пряностью — они его категорически отвергают. Максимум, что можно сделать — показать им похожий аромат, то есть зеленый и легкий.

Если вы не в курсе, какими духами пользуется тот, кому вы хотите сделать подарок, тогда консультант предложит вам бестселлеры. Коммерческие образы создаются так, чтобы они нравились 75% респондентов из определенной фокус-группы.

Поэтому идеальным вариантом будет подарочный сертификат: так вы дарите возможность совместного выбора парфюма. Если он предназначен любимому человеку, то вам стоит участвовать в дегустации аромата и прийти к компромиссному варианту, который устроит обоих. Ведь бывает так, что нашим половинкам не нравятся духи, которые мы выбираем, и наоборот.

парфюмВ мире парфюмерии очень мало жестких рамок, вы практически ничем не ограничены в пользовании. Не стоит выбирать по принципу: «Этот аромат подходит блондинкам!». Человек определяет запахи обонятельной системой, к внешнему виду это не относится. И самая большая ошибка — надеть на себя то, что не нравится, но, по чьему-то мнению, вам «подходит». Поэтому ни в коем случае не выбирайте духи с мамами или подругами, особенно, если у вас разные вкусы. Можно прийти с человеком, с которым вы живете вместе, чтобы учесть общие интересы. Также не стоит пробовать новые ароматы, если у вас недомогание. Потом они так и будут ассоциироваться с головной болью, тошнотой и плохим настроением.

 

Прислушивайтесь только к своему «я», своему носу и своим ощущениям. И если внутренний голос говорит вам: «Мне нравится. Хочу!» — покупайте, пользуйтесь и получайте удовольствие.

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Рубрики : Стиль жизни

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Теги : стиль парфюм духи аромат


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