Бизнес-туристы в Новосибирске чаще всего выбирают «четыре звезды»

По итогам трех кварталов 2021 года, Новосибирск занял восьмую строчку по востребованности регионов РФ у бизнес-туристов. Спрос на перелеты в Новосибирск не дотянул 12% до показателей допандемийного 2019 года.

Средняя стоимость на перелеты в Новосибирск в III квартале 2021 в экономклассе выросла на 9% до 13 тысяч рублей по сравнению с 2019 годом, а билеты в бизнес-классе стали стоить на 17% дешевле, составив 37 тысяч рублей за билет в одну сторону.

Наиболее часто из Новосибирска и обратно деловые путешественники отправляются в столицу. Однако, по сравнению с III кварталом 2019 года, спрос на перелеты в Москву упал на 43%. Второе по популярности у представителей бизнеса направление при перелетах из Новосибирска и обратно — Красноярск. Деловые путешественники лишь на 10% реже, чем в «допандемийном» 2019 стали покупать билеты на этом маршруте. На третьей строчке — Иркутск, спрос на это направление уже превзошел «допандемийные» объемы на 19%.

Спрос на отельную инфраструктуру Новосибирска у бизнес-туристов вырос, по сравнению с «допандемийным» 2019 годом, на 18%. Наибольшим спросом в III квартале 2021 у деловых путешественников пользовались «четырехзвездочные» отели — на них приходится 44% всех ночей, которые бизнес-туристы провели в Новосибирске. Хотя, по сравнению с «допандемийными» объемами спрос на эту категорию отелей упал на четверть. Напротив, спрос на «тройки» вырос в 2.5 раза и на них в III квартале 2021 пришлась треть всех бронирований бизнес-туристов в Новосибирске.

По состоянию на 12 октября 2021 года в Новосибирской области процедуру обязательной классификации прошли 124 коллективных средства размещения. Из них только одна гостиница (отель «Марриотт») имеет высшую категорию «пять звезд», 23 гостиницы имеют категорию «четыре звезды», 25 гостиниц — «три звезды», 19 гостиниц — «две звезды», 2 гостиницы — «одна звезда». 54 гостиницы имеют категорию «без звезд».

По данным 2ГИС, в рубрике «гостиницы» в Новосибирске зарегистрированы 264 компании.