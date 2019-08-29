Новосибирская область будет плотнее работать с Южной Кореей и Лаосом

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов провел рабочие встречи с делегацией Республики Корея и с делегацией Лаосской Народно-Демократической Республики, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На них обсуждались вопросы сотрудничества в научной, экономической, туристической и образовательной сферах.

— Мы с удовольствием отмечаем активность взаимоотношений между Новосибирской областью и Республикой Корея. Развитие взаимоотношений происходит в разных сферах, у нас достаточно высокие поставки каменного угля в Республику Корея, в регионе работает ряд коммерческих структур. По итогам 2018 года Южная Корея входит в первую десятку стран-основных партнеров нашего региона по товарообороту, — отметил Юрий Петухов.

Первый заместитель губернатора рассказал о уже устоявшихся взаимоотношениях Южной Кореи и Новосибирской области в сфере науки, образования, культуры, туризма, а также о перспективах.

— В 2020 году мы будем отмечать 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, мы готовы провести ряд мероприятий, посвященных этому событию, — отметил Юрий Петухов. — В этом году мы надеемся на участие корейских представителей в форуме «Технопром» – запланирована стратегическая сессия корейско-российского партнерства. Также ожидаем в октябре визит делегации провинции Кенгидо с целью установления сотрудничества в области здравоохранения и проведения совместной научно-медицинской конференции».

В свою очередь, глава делегации, член комитета по иностранным делам и объединению Демократической партии Республики Корея Госпожа Чу Ми Э, которая побывала в нашем регионе впервые, рассказала о высоком потенциале сотрудничества территорий в сфере науки и технологий. Она отметила, что наш регион является транспортным центром, который соединяет между собой страны СНГ, а также выразила намерения о сотрудничестве в разных направлениях.

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации господином Сивиенгпхетом Пхетворасаком были рассмотрены вопросы сотрудничества в разных сферах. Большое внимание было уделено предпринимательству и установлению побратимских отношений между Новосибирском и одним из городов Лаоса. Юрий Петухов отметил готовность региона к взаимодействию, а также рассказал о научном, образовательном и других возможностях нашего региона.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области