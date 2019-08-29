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В регионе выявляют нелегалов в сфере обращения с ТКО

С начала 2019 года выдано 70 предостережений юрлицам о необходимости заключения договоров с регоператором в сфере обращения с ТКО.
  • 29/08/2019, 18:17
В регионе выявляют нелегалов в сфере обращения с ТКО

В Новосибирской области активизированы работы по пресечению несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) организациями, уклонению юридических лиц от заключения договоров с региональным оператором, а также деятельности нелегальных перевозчиков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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— С начала 2019 года проведено 25 рейдов по выявлению несанкционированных мест размещения отходов, выдано 70 предостережений юридическим лицам о необходимости заключения договоров с региональным оператором в сфере обращения с ТКО, — подчеркнул начальник управления государственного экологического надзора и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Стукалин.

Напомним, что юридическим лицам необходимо заключать договоры с региональным оператором – ООО «Экология Новосибирск» на оказание услуг в сфере обращения с ТКО. Возможность введения обязательства для любого юридического лица заключать договор на обращение с отходами и в обязательном порядке предоставлять договоры и акты выполненных работ представители перевозчиков в сфере ТКО и МинЖКХ обсуждалась на заседании рабочей группы по вопросам транспортирования ТКО на территории Новосибирской области.

Фото: bluebudgie

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