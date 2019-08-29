В Новосибирске самый желанный автомобиль мощностью от 250 л.с. — Lexus RX

В Новосибирске автомобиль мощностью более 250 л.с. в среднем стоит 1,2 миллиона рублей. Это в 3,5 раза дороже машины с меньшей мощностью. К таким выводам пришли эксперты Авито.

Отмечается, что в Новосибирске самым любимым автомобилем с двигателем более 250 л.с. оказался Lexus RX. На него приходится 7% спроса, и он вырос за год на 29,5%. На втором месте BMW X5 (7% спроса, спрос возрос на 67,6%). Третье место принадлежит Lexus LX (6% спроса, рост спроса на 29,8% за год).

Эксперты рассказали, что по итогам II квартала 2019 года дороже всего мощные машины стоят в столице России – в среднем около 1,8 млн рублей. Следом идут Самара и Казань — чуть менее 1,6 млн рублей. Самые дешевые машины мощностью более 250 л.с. продают в Ульяновске — 900 000 рублей. В среднем по России цена такого «железного коня» немного недотягивает до 1,4 млн рублей.

В среднем по стране мощные машины (свыше 250 л.с.) в 4 раза дороже тех, у которых мощность меньше. Разрыв в цене варьируется от региона к региону. Самая большая разница в ценах – в Омске (307%), а самая маленькая – опять же, в Ульяновске (212%).

Фото: Kārlis Dambrāns