Новосибирская область цифровизирует госуправление с помощью технологии от Сбера

В рамках конференции ЦИПР Сбербанк и Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключили меморандум о намерениях, направленный на внедрение технологии Process Mining для оптимизации процедур в системе государственного управления. Подписи под документом поставили Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка, и Сергей Цукарь, глава Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Данная технология позволит детально анализировать процессы обработки обращений граждан, выявляя задержки, ошибки и перегрузку сотрудников. Она призвана повысить точность, скорость и прозрачность работы государственных служащих Новосибирской области для населения.

Ключевые цели соглашения включают в себя улучшение качества предоставляемых государственных услуг, сокращение сроков их оказания и устранение административных барьеров. На основе полученных данных, органы власти смогут принимать более обоснованные решения, а граждане получат более оперативную и качественную поддержку, сократив время, затрачиваемое на оформление необходимых документов.

Это сотрудничество открывает новые горизонты для повышения уровня цифровизации региона, оптимизации государственного управления и повышения степени удовлетворенности населения услугами и мерами поддержки.

Тарас Скворцов подчеркнул, что внедрение технологии поможет оперативно выявлять и устранять проблемные участки в процессах государственного управления. Он выразил уверенность, что реализация соглашения кардинально изменит подход к управлению регионом, повысит качество услуг для граждан и предоставит специалистам эффективный инструмент на базе искусственного интеллекта для более точной и продуктивной работы.

Сергей Цукарь отметил переход клиентоориентированного подхода из бизнеса в сферу государственного управления. Он подчеркнул, что в регионе реализуется федеральный проект «Государство для людей», направленный на оптимизацию процессов как для граждан, так и для сотрудников госучреждений. Министр также сообщил о начале тестирования ИИ-ассистента в делопроизводстве и работе с обращениями граждан.