Заксобрание Новосибирской области назначило дату выборов депутатов нового созыва

Выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области назначены на 14 сентября 2025 года. Такое решение приняла сессия регионального парламента 5 июня.

— Согласно законодательству, решение о проведении выборов заксобрания должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, — отметил спикер заксобрания Андрей Шимкив.

На сентябрьских выборах в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах). Предыдущие выборы прошли в 2020 году.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

28 мая, финализируя сессию горсовета, спикер Дмитрий Асанцев предупредил коллег, что следующая сессия намечена на 18 июня и попросил скорректировать свои рабочие планы. На ней будет также назначена дата выборов.

Ранее редакция сообщала, что на трех округах депутатов Заксобрания Новосибирской области обошли новички. Конкурс на праймериз в региональный парламент был 4,4 человека на место.