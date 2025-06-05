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Заксобрание Новосибирской области назначило дату выборов депутатов нового созыва

  • 05/06/2025, 11:20
Автор: Оксана Мочалова
Заксобрание Новосибирской области назначило дату выборов депутатов нового созыва
Голосование назначено на 14 сентября

Выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области назначены на 14 сентября 2025 года. Такое решение приняла сессия регионального парламента 5 июня.

— Согласно законодательству, решение о проведении выборов заксобрания должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, — отметил спикер заксобрания Андрей Шимкив.

На сентябрьских выборах в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах). Предыдущие выборы прошли в 2020 году.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия»,  ЛДПР,  КПРФ«Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

28 мая, финализируя сессию горсовета, спикер Дмитрий Асанцев предупредил коллег, что следующая сессия намечена на 18 июня и попросил скорректировать свои рабочие планы. На ней будет также назначена дата выборов.

Ранее редакция сообщала, что на трех округах депутатов Заксобрания Новосибирской области обошли новички. Конкурс на праймериз в региональный парламент был 4,4 человека на место.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Заксобрание НСО выборы


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