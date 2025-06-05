В мае цены на новостройки в Новосибирске незначительно снизились

В мае 2025 года Новосибирск стал одним из 30 городов (из 70), где общая стоимость квартир в новостройках пошла вниз, несмотря на небольшой рост стоимости квадратного метра. К таким выводам пришли эксперты федерального портала «Мир квартир».

По данным аналитиков, средняя стоимость квартиры в новостройках столицы Сибири снизилась на 0,3% и составила 8 029 942 рублей. При этом цена за квадратный метр увеличилась на 0,1% (до 162 929 рублей). Основная причина — сокращение площади квартир.

— Цена на новостройки существенно не растет, но и не падает. Динамика примерно та же, что месяц назад, и та же, что была в мае прошлого года. Очевидно лишь то, что площадь квартир продолжает сокращаться — за год средняя квартира на первичном рынке «усохла» почти на 2 кв. м, и теперь ее размер составляет 51,3 кв. м, — констатирует генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Эксперт уверен, что поддерживать цены на строящее жилье помогает уменьшение числа объектов.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отмечает, что в городе стоимость квадратного метра в новостройках не растет уже два месяца.

— В Новосибирске рынок смещается в сторону вертикально-интегрированных структур с квартирами комфорт и эконом-класса, а возрастающая доля доступных квартир снижает среднюю цену по рынку, — отмечает он.

По данным регионального Минстроя, за 5 месяцев 2025 года в Новосибирской области ввели более 1 млн кв метров жилья. 60% в этом объеме составляет ИЖС. Всего в регионе строится более 4,2 млн кв метров или 926 многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала, что за строительством микрорайона под Новосибирском будут следить беспилотники. Это позволит заказчику принимать оперативные управленческие решения.