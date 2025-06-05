В мае цены на новостройки в Новосибирске незначительно снизились

В мае 2025 года Новосибирск стал одним из 30 городов (из 70), где общая стоимость квартир в новостройках пошла вниз, несмотря на небольшой рост стоимости квадратного метра. К таким выводам пришли эксперты федерального портала «Мир квартир».
По данным аналитиков, средняя стоимость квартиры в новостройках столицы Сибири снизилась на 0,3% и составила 8 029 942 рублей. При этом цена за квадратный метр увеличилась на 0,1% (до 162 929 рублей). Основная причина — сокращение площади квартир.
— Цена на новостройки существенно не растет, но и не падает. Динамика примерно та же, что месяц назад, и та же, что была в мае прошлого года. Очевидно лишь то, что площадь квартир продолжает сокращаться — за год средняя квартира на первичном рынке «усохла» почти на 2 кв. м, и теперь ее размер составляет 51,3 кв. м, — констатирует генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Эксперт уверен, что поддерживать цены на строящее жилье помогает уменьшение числа объектов.
Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отмечает, что в городе стоимость квадратного метра в новостройках не растет уже два месяца.
— В Новосибирске рынок смещается в сторону вертикально-интегрированных структур с квартирами комфорт и эконом-класса, а возрастающая доля доступных квартир снижает среднюю цену по рынку, — отмечает он.
По данным регионального Минстроя, за 5 месяцев 2025 года в Новосибирской области ввели более 1 млн кв метров жилья. 60% в этом объеме составляет ИЖС. Всего в регионе строится более 4,2 млн кв метров или 926 многоквартирных домов.
Ранее редакция сообщала, что за строительством микрорайона под Новосибирском будут следить беспилотники. Это позволит заказчику принимать оперативные управленческие решения.
Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова
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