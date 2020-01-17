Новосибирская область досрочно обеспечит всех младших школьников бесплатными обедами

Новосибирские ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим качественным школьным питанием раньше 1 сентября 2023 года. Правительству региона и всем муниципалитетам дано задание в кратчайшие сроки проанализировать потребность новосибирских учебных учреждений как в финансовом, так и в материально-техническом обеспечении для реализации инициативы, озвученной президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию 15 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что согласно посланию президента РФ, уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвёртый класс должно предоставляться в тех регионах и школах, где существует техническая готовность. И не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами.

— Потребуются ресурсы на приведение в соответствие материально-технической базы. Если в Новосибирске, наверное, такой потребности нет, то в сельских школах нам придется думать над созданием пищеблоков или других форм обеспечения горячим питанием. Сроки поставлены жесткие, потому что с первого сентября 2020 года эта инициатива должна быть внедрена в жизнь. Это будет обязательно сделано. И даже в отношении тех школ, где сегодня технической готовности нет — это в основном малокомплектные сельские школы — мы не будем ждать установленного срока 1 сентября 2023 года. Постараемся это сделать намного раньше, — заявил Андрей Травников.

Фото пресс-службы мэрии города Новосибирска