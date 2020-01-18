В декабре в Новосибирской области больше всего подорожала плодоовощная продукция

В декабре 2019 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с ноябрем 2019 года повысились на 0,3%, в том числе продовольственные товары – на 0,3%, непродовольственные товары – на 0,1%, услуги – на 0,6%, сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что в группе продовольственных товаров наибольший рост отмечен на большинство товаров плодоовощной продукции. Так, цены на свежие огурцы выросли в 2 раза, свежие помидоры – на 18,2%, белокочанную капусту – на 16,2%, виноград – на 8,5%, груши – на 8,3%, столовую свеклу – на 7,2%, яблоки – на 6,9%, морковь – на 6,1%, картофель – на 3,6%, репчатый лук – на 2,7%. В то же время лимоны стали дешевле на 3,2%, орехи – на 3,1%, апельсины – на 1,6%.

— После двухмесячного снижения повысились цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сорта стал дороже на 3,3%, из муки высшего сорта – на 1,9%, сдобные булочные изделия – на 1,5%, — подчеркнули в Новосибирскстате.

Среди прочих продовольственных товаров более всего подорожали гречневая крупа-ядрица на 6,4%, черный байховый чай – на 5,8%, кетчуп – на 5,3%, сгущенное молоко – на 4,7%, рыбные консервы с добавлением масла – на 4,1%, нежирный творог и торты – на 3,6%, подсолнечное масло – на 3,4%, куриные яйца – на 3,2%, соленое филе сельди – на 3%. На 1,4%-2,7% выросли цены на макаронные изделия, шоколадные конфеты, вареные колбасы, сухие супы в пакетах, майонез, кисломолочные продукты, плавленые сыры, натуральные консервированные овощи.

— Вместе с тем на 2,4%-9,7% стали дешевле натуральный кофе, баранина на кости, шлифованный рис, стерилизованное молоко, томатные консервы, черный пакетированный чай, зефир, варенье, мороженые кальмары, национальные сыры, соки, рыбные деликатесы, шампанское, шоколад, мясо индейки, пиво, пшено, — отметили специалисты Новосибирскстата.

Среди непродовольственных товаров отмечено повышение цен на товары для детей ясельного возраста. Пеленки стали дороже на 5,3%, памперсы – на 4,3%, распашонки и кофточки – на 3,4%, утепленный комбинезон – на 1,1%.

Выросли в цене большинство наблюдаемых медикаментов.

— Наиболее заметный рост произошел на таурин (на 3,6%) и левомеколь (на 2,8%). На 1,1%1,7% подорожали сульфацетамид, троксерутин, кетопрофен, йод, нимесулид, настойка пустырника, аллохол, линекс. Снижение цен отмечено на винпоцетин на 7,2%, витамины без минералов – на 2,7%, эссенциале форте – на 1,7%, бромгексин – на 1,1%, — уточнили в Новосибирскстате.

Среди прочих видов наблюдаемых товаров более всего подорожали туалетное мыло – на 4,7%, чайная чашка с блюдцем – на 3,8%, шампунь – на 3,6%, газовое моторное топливо – на 3,4%, мужские трикотажные шапки – на 3%, флеш-накопитель USB – на 2,9%, резиновые сапоги для взрослых – на 2,6%, мужской ремень – на 2%, табачные изделия – на 1,5%. Одновременно с этим на 1,8%-5,9% произошло снижение цен на стиральные машины, постельное белье, ювелирные изделия, женское меховое пальто, планшетный компьютер, наручные часы, кухонное полотенце, смартфон, женские модельные туфли, школьный рюкзак.

По данным статистиков, значительное влияние на динамику цен в сфере услуг оказало повышение тарифов на услуги пассажирского транспорта. Так, стоимость проезда в поездах дальнего следования выросла в среднем на 16,3%, полет в салоне экономического класса самолета – на 8,6%. Стоимость проезда в городском транспорте также выросла. Поездка на метро стала дороже на 13,6%, на трамвае и троллейбусе – на 9,5%, на автобусе – на 9,1%, на маршрутном такси – на 0,6%.

Среди прочих услуг повышение цен отмечено на услуги химчистки (на 1,2%) и абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи (на 1,1%).

Всего с начала 2019 года (в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года) цены на потребительском рынке увеличились на 2,9%, в том числе на продовольственные товары – на 1,6%, непродовольственные товары – на 2,2%.

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