Объекты Новосибирской области претендуют на финансирование ФНБ

С июня нынешнего года Фонд национального благосостояния РФ (ФНБ) начинает финансирование инфраструктурных объектов в российских регионах. На средства фонда может претендовать и ряд объектов дорожной инфраструктуры Новосибирской области. В связи с этим в региональном правительстве уже даны соответствующие поручения по подготовке документации. Эту информацию на расширенном аппаратном совещании в мэрии Новосибирска озвучил губернатор области Андрей Травников. Одним из таких объектов, по словам главы региона, будет Бердское шоссе.

— Нужно войти в число регионов, которые воспользуются этим инструментом финансирования, — говорит губернатор. — Я поручил переработать планы по реконструкции инфраструктуры Бердского шоссе как магистрали — для обеспечения транспортной доступности Академгородка и проекта «СКИФ». Напомню, что в соответствии с решением президента, первая очередь этого объекта должна быть введена в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. Значит, уже в 2024 году большое количество исследователей, в том числе зарубежных, приедет на объект. К этому сроку нам нужно очень серьезно отреагировать транспортной инфраструктурой, обеспечить транспортную доступность этого направления.

Второй проект с перспективами финансирования из фонда — так называемый «Южный транзит», магистраль в основе Бугринского моста в направлении с юга на восток.

Наконец, третий проект — это проект развития территории вокруг нового ледового дворца спорта возле микрорайона «Горский».

— Мы хотим не только провести чемпионат мира по хоккею, — поясняет глава региона. — Мы хотим быстрого развития этой территории. Поэтому я попросил мэрию совместно с министерством строительства подготовить дополнительные проектные документы по развитию прилегающей территории.

Кроме того, в правительстве области не исключают, что список претендентов на финансирование из Фонда национального благосостояния могут пополнить и новосибирские социальные объекты.

В свою очередь, соответствующие поручения по подготовке проектно-сметной документации указанных объектов, и Бердского шоссе в частности, даны и на муниципальном уровне, о чем сообщил в своем докладе мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Ставлю задачу с тем, чтобы мы работали на опережение, — говорит мэр. — Мы должны быть всегда готовы к тому, что появятся федеральные или областные деньги дополнительно на ремонт дорог, чтобы уже к этому времени был задел. Особенно это касается вопроса решения доступности объектов проекта «Академгородок 2.0». Здесь я ставлю задачу разработки и актуализации ПСД там, где это необходимо по пешеходному мосту на улице Инской и по Матвеевке. Эту работу необходимо проводить.

Кроме того, по информации мэрии Новосибирска, продолжаются работы по строительству инфраструктурных объектов в районе будущей ледовой арены — станции метро «Спортивная», пешеходного перехода через площадь Лыщинского, системы водоочистных сооружений.

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