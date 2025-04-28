Новосибирская область достойно отметит 80-летие Великой Победы

Глава региона подчеркнул важность безупречной организации и призвал чиновников и общественность принять активное участие в памятных событиях.

— Юбилей Победы в этом году отметим на достойном уровне, — заявил губернатор.

Заместитель председателя правительства области Роман Бурдин представил губернатору план мероприятий, запланированных на майские праздники.

Праздничные торжества откроются концертами, выставками и шествиями, приуроченными к Празднику весны и труда.

Профсоюзы традиционно играют важную роль в подготовке праздника. 1 мая в Центральном парке Новосибирска пройдет масштабный митинг-концерт.

В преддверии Дня Победы новосибирцев ждет насыщенная культурная программа.

Во всех уголках области пройдут памятные акции, чествования ветеранов, концерты у их домов, акции «Открытка ветерану», «Дорога к Обелиску» и другие тематические мероприятия.

Со 2 по 8 мая в 12.00 и 18.00 на площади Ленина будет звучать голос Юрия Левитана, зачитывающего сводки военных лет.

5 мая дворы Новосибирска наполнятся звуками «Катюши» – студенты вузов представят музыкально-поэтические программы на открытых площадках.

7 мая в 21.30 Дом Ленина станет центром праздничного концерта и светомузыкальной проекции в честь 80-летия Победы и векового юбилея здания.

8 мая в 12.00 состоится возложение цветов к мемориалу на Заельцовском кладбище.

Кульминацией дня станет торжественное собрание и концерт в Оперном театре в 15.00. В 22.00 жители 35 районов и округов Новосибирской области присоединятся к акции «Свеча Памяти», центральной площадкой которой станет Монумент Славы.

Основные торжества пройдут 9 мая.

В 06.00 на площади им. Свердлова пройдёт патриотическая акция «И город узнал о Победе» – реконструкция официального объявления первым секретарем Новосибирского обкома Михаилом Васильевичем Кулагиным об окончании войны 9 мая 1945 года. В завершении акции все участники споют песню «День Победы».

В 9.00 состоится реконструкция исторического объявления об окончании войны, а затем – возложение цветов к бюсту маршала Покрышкина.

В 10.00 начнется парад войск Новосибирского гарнизона, который сменится легкоатлетической эстафетой.

В 12.30 пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню.

В 18.00 на площади Ленина состоится концерт.

В период с 21:40 до 21:50 в вечерней программе на площади Ленина, у Монумента Славы и стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» будет представлена светомузыкальная постановка «Лучи Победы».

Кульминацией праздничных торжеств в 21:50 станет красочный фейерверк, который озарит небо над площадью Ленина и Монументом Славы. В 22:00 на Михайловской набережной прогремит артиллерийский салют. Кроме того, пиротехнические шоу запланированы в более чем тридцати районах и округах региона. Завершится праздник фейерверком на площади Ленина и Монументе Славы, а также артиллерийским салютом на Михайловской набережной и в других районах области.