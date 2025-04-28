На розничном рынке финансов продолжается «время вкладчика»

Центробанк России на заседании 25 апреля в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, из-за влияния основных проинфляционных факторов снижение ключевой ставки возможно лишь во втором полугодии 2025 года. По его мнению, «время вкладчика» на розничном рынке продолжается.

— Максимальные ставки в ближайшие полтора-два месяца стабилизируются в пределах 19-20% годовых. После прошедшего раунда снижения ставок в феврале-апреле участники рынка могут занять выжидательную позицию, оценивая потребность в ликвидности. Дальнейшее снижение ставок не исключено, хоть и не быстрыми темпами. Поэтому у клиентов пока еще сохраняется возможность зафиксировать высокую доходность по накопительным продуктам, — уверен Георгий Горшков.

Стоит отметить, что несмотря на снижение ставок по вкладам в марте 2025 года (на 0,6 п.п.), за счет прироста срочных депозитов общерыночный рублевый портфель вырос на 400 млрд руб. По прогнозам, рублевый портфель сбережений в России увеличится до 57,5 триллиона рублей (+7,1%) в первом полугодии и достигнет почти 65 триллионов рублей (+21%) к концу года.

Георгий Горшков подчеркнул, что Центробанк продолжит поддерживать жесткую политику на рынке кредитования, поэтому ставки сохранятся на прежнем уровне.

— Ставки по рыночной ипотеке пока по-прежнему будут превышать 25%, «давя» на спрос, поэтому в структуре банковских выдач продолжат доминировать госпрограммы, — уверен Горшков.

Напомним, за первый квартал 2025 года в Новосибирске проданы 4646 квартир ― как в строящихся домах, так и в новостройках. Это на 11% меньше, чем в четвертом квартале 2024 года и на 27%, чем в первом квартале 2024-го. В основном продажи идут по льготной ипотеке. Средняя цена предложения за «квадрат» в марте в сданных домах в городе составляла 160 тысяч, а в строящихся — 165 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Сибири вырос уровень закредитованности населения. Новосибирская область в списке оказалась на третьем месте. Средний размер долга в регионе составляет 564,1 тысяч рублей, что на 25,6 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.