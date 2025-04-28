Новосибирские выпускники стали чаще выбирать ЕГЭ по химии, физике и биологии

В мае-июне 2025 года ЕГЭ в Новосибирской области будут сдавать 15 тысяч выпускников, из них 13,5 тысяч — выпускники этого года. Остальные — студенты средних профессиональных организаций (СПО), которые хотят сдать ГИА, в том числе, для поступления в вузы. Об этом сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин. Для сравнения, в прошлом году ЕГЭ сдавали 14,1 тысяча человек, из них выпускники 2024 года — 13,2 тысячи.

После 9 класса на ОГЭ зарегистрировались 37 тысяч человек, из них 35 тысяч —выпускники этого года. Около 2 тысяч — выпускники прошлых лет, а также те, кто не завершил обучение в 2024 году, а в этом хочет сдать экзамен. В прошлом году на ГИА после 9 класса регистрировались 36,2 тысячи человек, из них 33,3 тысячи выпускники 2024 года, ранее сообщал Минобразования.

По данным ведомства, в выпускников с каждым годом растет интерес к естественно-научным предметам.

— Среди одиннадцатых классов в этом году выросло количество тех, кто сдает профильную математику, а также биологию, химию и физику. У девятых классов по биологии рост с 24 до 37%, по географии — с 36 до 38%. Также растет интерес к сдаче английского, — констатировал Владимир Щукин.

В Минобразовании также отметили повышение уровня сдачи ГИА по выбранным предметам. По ЕГЭ рост наблюдается по химии, физике и биологии.

В начале января 2025 года Минобрнауки РФ установило минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для поступления в подведомственные вузы в 2025/26 учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По русскому языку, математике, литературе и географии нужно будет набрать по 40 баллов, по физике, биологии и химии — по 39 баллов, по истории — 36 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по информатике — 44 балла, по обществознанию — 45 баллов. Таким образом, баллы изменились по математике и истории. На 2024/2025 учебный год по ним достаточно было набрать 39 и 35 баллов соответственно.

Средний балл ЕГЭ в 2024 году в вузах Новосибирска по одному предмету составлял 68,4 балла. В зависимости от вуза от мог варьироваться от 60 до 85 баллов.

Напомним, законодатели продолжают разрабатывать комплекс мер, призванных решить проблему дефицита кадров в рабочих профессиях. Так, в Госдуме рассмотрят инициативу группы депутатов в два раза сократить количество обязательных выпускных экзаменов для девятиклассников. Суть нового законопроекта сводится к тому, что для будущих студентов колледжей оставят только два обязательных экзамена ОГЭ: по русскому языку и математике, а еще два предмета по выбору им сдавать не придется. При этом школьники, планирующие продолжить обучение в десятом классе, будут сдавать все четыре экзамена.

Ранее редакция сообщала о том, что в преддверии ЕГЭ и ОГЭ мошенники массово атакуют новосибирских школьников. Аферисты прибегают к рассылке фишинговых ссылок и шантажу.