Новосибирская область экспортировала более 900 тонн рыбы

Филе судака, окуня, щуки, а также замороженный карась отправились из нашего региона на экспорт в страны в страны Европы и Китай в 2019 году – всего было экспортировано более 900 тонн рыбы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, объем вылова рыбы на территории региона за прошлый год составил 11,4 тыс. тонн. Прогноз на 2020 год составляет 11,7 тыс. тонн, при этом уже на 1 сентября рыбохозяйственными организациями выловлено 5 257 тонн рыбы – это на 316,2 тонны больше, чем за аналогичный период 2019 года (4 940,8 тонны).

К основным рыбопромысловым водоемам региона относятся оз. Чаны, оз. Малые Чаны и оз. Сартлан, на долю которых приходится 70% выловленной в промышленных целях рыбы. Также, промышленное рыболовство осуществляется на Новосибирском водохранилище, р. Обь и средних и малых озерах области.

Часть добываемой в Новосибирской области рыбы поставляется в другие сибирские регионы (Омская, Кемеровская области, Республика Саха (Якутия), Алтайский край и др.) и на экспорт: по итогам 2019 года было экспортировано 909 тонн рыбной продукции (филе судака, окуня, щуки) в страны Европы. Также 20 тонн замороженного карася впервые отправились в Китайскую Народную Республику. Прогнозный план по экспорту на 2020 год составляет 1 100 тонн.

Основными предприятиями, осуществляющими переработку местной рыбы, являются группа кампаний «КАМШАТ» (ассортимент выпускаемой продукции более 500 наименований, мощность до 7 000 тонн продукции в год, количество работающих 800 человек) и ООО «ФИШ МЭН» (ассортимент выпускаемой продукции более 100 наименований, мощность до 4 000 тонн продукции в год, количество работающих 300 человек, экспорт по состоянию на 01.09.2020 составил 570 тонн).

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области