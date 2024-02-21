Чиновник из Барабинска чуть не слил гостайну в интернет

Специалист администрации Барабинского района, имевший допуск к государственной тайне, обрабатывал копии секретных документов на компьютере, подключенном к интернету. Это могло спровоцировать доступ к материалам третьих лиц.

― В связи с выявлением условий, способствующих совершению преступления, в целях предупреждения его совершения УФСБ России по Новосибирской области объявлено официальное предостережение сотруднику органов местного самоуправления о недопустимости подобных действий, ― сообщили в УФСБ региона.

Если чиновник не устранит выявленные нарушения, то в следующий раз ему грозит серьезное уголовное наказание. Санкция статьи за разглашение государственной тайны предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее редакция рассказывала, что ФСБ обезвредила хакера из Бердска, который атаковал сайт правительства РФ.