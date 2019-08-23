Отель «Старый замок» в п. Кудряшовском выставлен на продажу

В Новосибирской области выставлен на продажу необычный коттедж в посёлке Кудряшовском, сообщили в пресс-службе сайта N1.RU. Отмечается, что объект на улице Тенистой изначально строили для коммерческого использования, с учётом пожарных норм. Все коммуникации в нём, включая канализацию, центральные. До сих пор в нем располагался отель.

— Площадь отеля — 538 «квадратов», цена — 29 млн руб. В стоимость объекта, кроме отеля, входит дом, находящийся на соседнем участке. Это отдельно стоящий трехуровневый кирпичный особняк площадью 350 кв. м, — говорится в сообщении.

Отель находится в сосновом бору, в 200 м от Оби. В помещении 8 комнат, а также есть летний бассейн с навесом и подогревом воды, банный комплекс, караоке и бильярдом. Кроме того, в «замке» есть банкетный зал и полностью оборудованная кухня.

По данным 2ГИС, по указанному в объявлении адресу расположена база отдыха «Старый замок». На официальном сайте указано, что она работает с 2017 года.

Фото: с сайта N1.RU