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Новосибирская область готова к внедрению электронных медицинских карт

  • 27/12/2023, 17:46
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Новосибирская область готова к внедрению электронных медицинских карт
Медучреждения региона уже несколько лет работают в Единой централизованной медицинской электронной системе.

Новосибирская область полностью готова к внедрению электронных медицинских карт. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. Он добавил, что все государственные медицинские учреждения уже несколько лет работают в единой централизованной медицинско-информационной системе.

— Это позволяет работать в едином пространстве, собственно, видеть всех пациентов по сквозному принципу. То есть неважно, куда он обратился, в первичное звено, в поликлинику, в амбулаторию, либо в какой-то региональный центр, везде будут видны все результаты исследований, — уточнил министр.

В начале 2024 года в регионе будет завершен первый этап и медицинские документы будут обеспечены юридической силой за счёт электронной цифровой подписи. На втором этапе электронная медкарта станет доступна пациентам на портале «Госуслуги». По его словам, на сегодняшний день около 70 видов документов (протоколы консультаций, протоколы лабораторных исследований, справки на оружие, медицинские свидетельства о рождении или смерти и т.д.) переведены в электронный вид. В перспективе в электронном доступе появятся все медицинские разрешительные документы для сторонних организаций. В качестве примера Сергей Цукарь привел справку о допуске к высотным работам альпинистам.

Напомним, в 2022 году новосибирская платформа цифровых ассистентов обработала почти 4,7 млн звонков. Разработанный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области робот Николай самостоятельно обслуживает треть всех поступающих обращений, не прибегая к помощи оператора.  В его базе — 100 жизненных сценариев. Работоспособность Николая приравнивается к количеству звонков, которые бы пришлось принимать 70 операторам — он может обслужить до тысячи одновременных вызовов.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Медицина Технологии

Регионы: Новосибирская область

Теги : цифровизация в медицине медицинская карта медицина


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