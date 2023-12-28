В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Третий год подряд проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» реализуется Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. Его основная цель заключается в популяризации истории отечественного предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в нашем регионе.

По словам исполнительного директора отделения Наталии Кошелевой, идея проекта состоит в том, чтобы обратить внимание на истинный портрет предпринимателя Новосибири как неравнодушного гражданина, патриота, созидателя, волонтера, мецената и благотворителя.

— История предпринимательства нашего региона началась гораздо раньше, чем в конце 20-го века. Новосибирь славилась купцами, производителями, предпринимателями, которые вносили вклад не только в экономическое, но и социальное развитие, помогали нуждающимся, поддерживали школьное и женское образование, духовную и культурную жизнь населения, развивались сами и давали импульс динамичному развитию нашего региона. И сегодня малый бизнес Новосибирской области достойно продолжает традиции созидательного предпринимательства, — отметила Наталия Кошелева.

Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», подчеркнул, что в рамках реализации данного проекта, учащихся удалось заинтересовать изучением истории области, города и людей, все это создававших.

21 декабря в торжественной обстановке были подведены итоги проекта, в котором приняли участие учащиеся 21 учебного заведения региона: старшеклассники, а также студенты ссузов и вузов Новосибирской области.

Одним из ключевых мероприятий проекта стал конкурс эссе об истории успеха дореволюционных предпринимателей, о дореволюционных предприятиях, ремеслах и промыслах, прославивших их город (село), о благотворительной и общественной деятельности дореволюционных предпринимателей, а также о женском предпринимательстве в дореволюционной Новосибирской области.

Кроме того, в рамках проекта, чтобы помочь ребятам успешно справиться с подготовкой эссе, в Новосибирске, Бердске, Новолуговом, Оби, в Краснозерском районе прошли семинары об истории предпринимательства с экспертами МАУК «Музей Новосибирска» и открытый диалог-встреча с современными предпринимателями.

Для остальных муниципальных образований региона был организован вебинар о дореволюционных предприятиях и ремеслах, имевших успех в разных районах Новосибирской области, а также о преуспевающих предпринимателях региона.

Всего были написаны 57 эссе по истории предпринимательства.

Победителями конкурса стали авторы три лучших работы:

Почетное 1 место заняла Алина Зуева (МКОУ Чулымский лицей) со своей работой «Успех и трагедия братьев Кучинских ― чулымских предпринимателей начала XX века».

Второе место ― у Анастасии Самусевой (Сибирский институт управления ― филиал РАНХиГС), которая подготовила эссе «Женщины-предприниматели ― гордость Сибири».

Замыкает тройку лидеров Медико Читанава (ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж») и ее работа «История успеха винокурни купца Ерофеева из Каинска».

Победители конкурса получили ценные призы и дипломы, остальные участники тоже не остались без внимания. Им выдали сертификаты, подарки и лимитированные календари на 2024 год «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

Также специальные номинации были подготовлены и партнерами проекта.

Так, информационно-аналитический портал InfoPro54.ru на своей площадке организовал открытое голосование за лучшую работу, по результатам которого был награжден победитель ― Виталий Воеводов (студент СГУПС). Его работа набрала самое большое количество просмотров.

Кроме того, собственные номинации и подарки победителям подготовили: компания «Дизайнмастер», МАУК «Музей Новосибирска», центр «Мой бизнес» Новосибирской области, комитет по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и ООО ТД «БМК», «УКЦ «Алгоритм-С», офтальмологическая клиника «DОК. Клиника Пузыревского», «А8-Групп», ООО «Гражданская Правовая Компания», центр скалолазания «Твоя высота».

Следует отметить, что в рамках проекта начала работу онлайн-выставка «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», которая посвящена деятельности выдающихся предпринимателей, меценатов и благотворителей дореволюционного Новониколаевска и их вкладу в развитие экономики, науки, образования, культуры, медицины и социальной инфраструктуры региона.

Елена Рожанская, руководитель комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», рассказала, что каждый год по итогам проекта издается календарь, включающий материалы из лучших эссе.