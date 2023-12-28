Рекламодателям

В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

  • 28/12/2023, 09:17
Автор:
В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»
Его основная цель заключается в популяризации истории отечественного предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в нашем регионе.

Третий год подряд проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» реализуется Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. Его основная цель заключается в популяризации истории отечественного предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в нашем регионе.

По словам исполнительного директора отделения Наталии Кошелевой, идея проекта состоит в том, чтобы обратить внимание на истинный портрет предпринимателя Новосибири как неравнодушного гражданина, патриота, созидателя, волонтера, мецената и благотворителя.

В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева

— История предпринимательства нашего региона началась гораздо раньше, чем в конце 20-го века. Новосибирь славилась купцами, производителями, предпринимателями, которые вносили вклад не только в экономическое, но и социальное развитие, помогали нуждающимся, поддерживали школьное и женское образование, духовную и культурную жизнь населения, развивались сами и давали импульс динамичному развитию нашего региона. И сегодня малый бизнес Новосибирской области достойно продолжает традиции созидательного предпринимательства, — отметила Наталия Кошелева.

Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», подчеркнул, что в рамках реализации данного проекта, учащихся удалось заинтересовать изучением истории области, города и людей, все это создававших.

В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

21 декабря в торжественной обстановке были подведены итоги проекта, в котором приняли участие учащиеся 21 учебного заведения региона: старшеклассники, а также студенты ссузов и вузов Новосибирской области.

Одним из ключевых мероприятий проекта стал конкурс эссе об истории успеха дореволюционных предпринимателей, о дореволюционных предприятиях, ремеслах и промыслах, прославивших их город (село), о благотворительной и общественной деятельности дореволюционных предпринимателей, а также о женском предпринимательстве в дореволюционной Новосибирской области.

Кроме того, в рамках проекта, чтобы помочь ребятам успешно справиться с подготовкой эссе, в Новосибирске, Бердске, Новолуговом, Оби, в Краснозерском районе прошли семинары об истории предпринимательства с экспертами МАУК «Музей Новосибирска» и открытый диалог-встреча с современными предпринимателями.

Для остальных муниципальных образований региона был организован вебинар о дореволюционных предприятиях и ремеслах, имевших успех в разных районах Новосибирской области, а также о преуспевающих предпринимателях региона.

Всего были написаны 57 эссе по истории предпринимательства.

Победителями конкурса стали авторы три лучших работы:

  • Почетное 1 место заняла Алина Зуева (МКОУ Чулымский лицей) со своей работой «Успех и трагедия братьев Кучинских ― чулымских предпринимателей начала XX века».
  • Второе место ― у Анастасии Самусевой (Сибирский институт управления ― филиал РАНХиГС), которая подготовила эссе «Женщины-предприниматели ― гордость Сибири».
  • Замыкает тройку лидеров Медико Читанава (ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж») и ее работа «История успеха винокурни купца Ерофеева из Каинска».

Победители конкурса получили ценные призы и дипломы, остальные участники тоже не остались без внимания. Им выдали сертификаты, подарки и лимитированные календари на 2024 год «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

Также специальные номинации были подготовлены и партнерами проекта.

Так, информационно-аналитический портал InfoPro54.ru на своей площадке организовал открытое голосование за лучшую работу, по результатам которого был награжден победитель ― Виталий Воеводов (студент СГУПС). Его работа набрала самое большое количество просмотров.

В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Кроме того, собственные номинации и подарки победителям подготовили: компания «Дизайнмастер», МАУК «Музей Новосибирска», центр «Мой бизнес» Новосибирской области, комитет по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и ООО ТД «БМК», «УКЦ «Алгоритм-С», офтальмологическая клиника «DОК. Клиника Пузыревского», «А8-Групп», ООО «Гражданская Правовая Компания», центр скалолазания «Твоя высота».

Следует отметить, что в рамках проекта начала работу онлайн-выставка «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», которая посвящена деятельности выдающихся предпринимателей, меценатов и благотворителей дореволюционного Новониколаевска и их вкладу в развитие экономики, науки, образования, культуры, медицины и социальной инфраструктуры региона.

Елена Рожанская, руководитель комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», рассказала, что каждый год по итогам проекта издается календарь, включающий материалы из лучших эссе.

Arrow
Arrow
Slider

 

— Особенно греет последняя страница ― с добрыми предпринимателями, которые в нынешние дни на территории нашего региона осуществляют благотворительную деятельность, а во фразе «история продолжается» заложен глубокий смысл и огромная работа, — заключила Елена Рожанская.

Автор фото: Алексей Дряхлов

1 723

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России конкурс Наследие история предпринимательства


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17

Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области

Синоптики рассказали о погодных рекордах 2023 года и о том, какие последствия изменения климата ждут регион.
Читать далее >>

Синоптики рассказали какой будет новогодняя ночь в Новосибирске

А также о погоде на новогодних каникулах.
Читать далее >>

В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Его основная цель заключается в популяризации истории отечественного предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в нашем регионе.
Читать далее >>

Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

В санаторий приезжают самые разные гости. Как изменился отдых в санаториях и портрет его постояльцев — рассказала главный врач санатория «Рассвет» Елена Щербакова.
Читать далее >>

Новостройки появятся в устье реки Иня в Новосибирске

На площадке планируется построить не менее 300 тысяч кв метров жилья.
Читать далее >>

Дополнительный фактор: зачем селлеру нужна верификация профиля

Объемы продаж через интернет-площадки в России растут одновременно с количеством предпринимателей.
Читать далее >>

Николай Мамулат: На проблемы предпринимателей нужно смотреть точечно, а не грести всех под одну гребенку

Во всем должен быть баланс интересов, чтобы крайним не оставался предприниматель.
Читать далее >>

Подростку с последствиями спинномозговой травмы требуется реабилитация

Необходимо собрать — 547 239 рублей.
Читать далее >>

Резонансные уголовные дела назвали в Новосибирске

Уходящий год стал богатым на громкие приговоры в отношении известных новосибирцев.
Читать далее >>

Стоимость полиса ОСАГО подорожала в среднем на 1.5 тысячи в Новосибирской области

Одна из причин — рост числа автоподставщиков в регионе.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Новосибирский бренд одежды Prima Linea — удовольствие выбора

Более 20 лет новосибирские предприниматели создают женские коллекции и помогают дамам сформировать капсульный гардероб.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой поздравили водителей в центре Новосибирска
28/12/23 16:06
Общество
Екатерина Белькова стала новым депутатом Заксобрания Новосибирской области
28/12/23 15:52
Власть Политика
Гособвинитель запросил 11 лет колонии для экс-главы новосибирского ЦОДД
28/12/23 15:41
Право&Порядок
Новосибирец заплатит 20 тысяч за «леща» чужому ребенку в Новосибирске
28/12/23 15:17
Общество Право&Порядок
В следующем году свои двери распахнут две новых школы в Новосибирске
28/12/23 15:05
Город
Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области
28/12/23 14:48
Общество
Названы условия появления вомбатов в Новосибирском зоопарке
28/12/23 14:26
Общество
5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области
28/12/23 14:05
Бизнес ЦУР
Разработку из Академпарка представили в кампусе «Высшей школы нефти»
28/12/23 14:02
Бизнес Наука
Синоптики рассказали какой будет новогодняя ночь в Новосибирске
28/12/23 13:56
Город Общество
Новосибирская ГИБДД предупредила о штрафах за езду на автомобилях покойников
28/12/23 13:37
Право&Порядок Транспорт
На месте разрушенной школы построили новый лицей в Новосибирске
28/12/23 12:36
Общество
Хирурги избавили мужчину от аритмии с редчайшим синдромом Фабри в Новосибирске
28/12/23 12:33
Медицина
Отставки и назначения 2023 года в Новосибирской области
28/12/23 12:21
Власть Отставки и назначения
Тысяча новосибирских сирот получили жилье в 2023 году
28/12/23 12:02
Общество
Приставы помогли вернуть матери автомобиль сына в Новосибирске
28/12/23 11:33
Право&Порядок
Александр Аксененко: Программы льготной ипотеки будут уходить в адресность
28/12/23 11:30
В метрополитене рассказали о графике работы в новогоднюю ночь в Новосибирске
28/12/23 11:28
Транспорт
Продлен запрет движения транспорта на площади инженера Будагова в Новосибирске
28/12/23 11:21
Транспорт
ЦИК принял документы уроженца Новосибирска Николая Харитонова на пост президента
28/12/23 11:19
Власть Политика
Популярное
Важные разъяснения об индексации пенсий в январе 2024
28/12/23 14:22
Для автотуристов сделают удобные заправки, хорошие дороги и связь
28/12/23 12:15
Минздрав предложил понизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом
28/12/23 10:05
Кибермошенники все чаще используют дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей
27/12/23 12:55
Когда упадут цены на авто с пробегом, рассказал эксперт
27/12/23 10:06
Тамара Глоба: Три знака ждут невообразимые перемены в начале 2024
26/12/23 16:47
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска