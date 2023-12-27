«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Егором Спиридоновым

ХК «Сибирь» расторг контракт с 22-летним нападающим Егором Спиридоновым. Расторжение произошло по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

— Желаем успехов на новом месте, — говорится в сообщении.

В этом сезоне Спиридонов учувствовал в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ и забросил одну шайбу. Это его четвёртый сезон Егора Спиридонова на уровне КХЛ.

Напомним, 27 декабря в полночь по московскому времени в КХЛ закроется трансферное окно. После этого клубы уже не смогут проводить сделки.

Ранее редакция сообщала о том, что вратарь «Сибири» рассказал о своем дебюте в игре против «Северстали».