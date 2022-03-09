Новосибирская область готовится к девятому «Технопрому»

Премьер министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в Новосибирске в 2022 году IX международного форума технологического развития «Технопром».

— Определена тема форума «Технопром» этого года: «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», — отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. — Сегодня, когда мы столкнулись с целым рядом санкций, именно вопросы технологического суверенитета и безопасности становятся приоритетами обсуждения на площадке «Технопрома». Наша задача — определить узкие места в технологических цепочках, связанных с потенциальными внешними рисками, определить технологические цепочки, которые сегодня уже есть у России во многих областях, и именно «Технопром» становится площадкой, где будут представлены новейшие технологические разработки для ликвидации тех разрывов, с которыми мы возможно будем сталкиваться.

Согласно распоряжению правительства РФ, по инициативе Минобрнауки России и правительства Новосибирской области Международный форум технологического развития «Технопром» будет проводиться ежегодно. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначен заместитель председателя Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время будет сформирован и утвержден состав оргкомитета.

Правительство Новосибирской области будет осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по подготовке и проведению форума «Технопром». Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ примут участие в подготовке и проведении форума. В распоряжении Михаила Мишустина, в частности, прописывается участие в финансировании расходов на подготовку форума.

В предыдущие годы «Технопром» несколько раз проходил в июне, сентябре и в августе.