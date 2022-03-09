Новосибирские вирусологи готовы проверить лаборатории на Украине

Как сообщило на днях Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине военные нашли лабораторию, в которой проводились эксперименты с особо опасными патогенами —возбудителями чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной. медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов пояснил изданию «Комсомольская правда» , что работа над биооружием может идти и в других бывших союзных республиках.

— На мой взгляд, необходимо не только опираться на найденные документы, но и рассмотреть, задокументировать, что там находится. Потому что самый главный момент —это так называемая вепонизация, то есть придание боевых свойств классическим инфекционным агентам — не важно вирусного или бактериального происхождения, — говорит вирусолог.

Напомним, что подобные исследования незаконны. Статья 1 Конвенции ООН запрещает разработку биологического оружия. В том числе и поэтому на Украине действовал протокол об уничтожении соответствующих улик.

— У нас, кроме украинских лабораторий, которых просто бездна, была и остается пресловутая лаборатория в Грузии, которую необходимо немедленно уничтожить или добиться ее закрытия, — говорит Александр Чепурнов.

Речь идет о скандале 2018 года, когда мир узнал о биологической лаборатории под Тбилиси.

По словам Александра Чепурнова, в Казахстане работает вернувшийся из США бывший полковник Советской армии Канатжан Алибеков. Это достаточно профессионально подготовленный военный микробиолог. Он занимался сибирской язвой. Именно поэтому расследование того, что было в лаборатории на Украине очень важно, так как покажет все остальное, что делается в других лабораториях, расположенных вокруг Российской Федерации.