Омские аграрии активно страхуют урожай

Сибирский федеральный округ относится к растущим рынкам агрострахования. В 2021 году в округе было застраховано свыше 1,2 млн га посевов, что составляет около 9% посевных площадей. Этот показатель вырос на 7% по отношению к уровню предыдущего года. Наиболее активно развивает страхование урожая Омская область, в которой в 2021 году были обеспечены страховой защитой свыше 650 тыс. га, что составляет 23% посевных площадей.

— Омская область вышла на первое место в России по размеру застрахованной площади сева, — констатировал итогам специального семинара-совещания, проведенного совместно с аграрным Комитетом Совета Федерации, президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Второй крупнейший регион Сибири по размеру застрахованных посевов — Алтайский край, где застраховано более 320 тыс. га, при охвате около 6% площадей, и Красноярский край, где застраховано более 150 тыс. га, или около 11% посевов.

Сельскохозяйственные животные в Сибири был застрахованы в пределах 22% от имеющегося поголовья, и этот показатель увеличился за год на 4%. В округе застраховано свыше 900 тыс. голов свиней, 90 тыс. голов крупного рогатого скота, 21,1 млн голов птицы, также используется страхование с господдержкой в отношении малого рогатого скота, оленей и лошадей.

Крупнейшими регионами по размеру застрахованного поголовья выступают Новосибирская область, где застраховано 178 тыс. условных голов сельхозживотных, или около 28% промышленного поголовья. Алтайский край — 161 тыс. условных голов, 24% поголовья, Иркутская область — 128 тыс. усл. голов, 40% поголовья. Максимальный охват промышленного поголовья страхованием обеспечила Томская область – 54%, 107 тыс. усл. голов.

— По данным НСА, за 2020 – 2021 годы агростраховщики перечислили сельхозпроизводителям Сибири более 280 млн рублей страховых выплат. Выплаты осуществлены в Алтайском крае, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, —заявил президент НСА Корней Биждов. — Развитие системы агрострахования даст возможность кратно увеличить страховую защиту аграриев Сибири и повысить ее эффективность.

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. На рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение — Национальный союз агростраховщиков. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании-члены союза, страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы.