Новосибирская область готовится к масштабному празднованию 100-летия выдающегося дирижера Арнольда Каца

18 сентября Новосибирская область празднует 100-летие со дня рождения одного из самых знаковых и выдающихся дирижеров и педагогов нашей страны, создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Михайловича Каца.

По словам и.о. генерального директора Новосибирской государственной филармонии Елены Алябьевой, в сентябре в новосибирском метрополитене планируется запуск брендированного вагона, посвященного биографии и творчеству дирижера.

В день рождения маэстро на всех станциях городского метро будет звучать музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Арнольда Каца, а также записанные дикторские сообщения с различными фактами о его жизни и творчестве. Новосибирцы также смогут увидеть масштабные 3D-проекции с музыкальным сопровождением на фасаде Государственного концертного зала имени А. М. Каца.

В Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Искусство дирижирования: вопросы теории и практики».

– Одной из ключевых задач при планировании такого масштабного события является популяризация музыкального искусства в Новосибирской области, сохранение памяти о знаковых для региона и всей страны личностях, таких как Арнольд Михайлович Кац, – отметил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Арнольд Михайлович Кац (18.09.1924-22.01.2007) – основатель Новосибирского академического симфонического оркестра, лауреат Государственной премии России, народный артист СССР, профессор, почетный житель Новосибирска. Его имя носит государственный концертный зал Новосибирской филармонии.