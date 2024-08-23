Мэрия Новосибирска расторгнет договоры с пескобазами в 2025 году

Договоры аренды земельных участков по берегам реки Обь с компаниями ООО «Стройсиб», ООО «Сибирский причал» и ООО «Причал» мэрия Новосибирска планирует расторгнуть 17 июня 2025 года. Об этом в ответ на запрос общественника Евгения Митрофанова сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Алексей Колович.

Между мэрией и этими компаниями заключены договоры аренды земельных участков для размещения и эксплуатации открытых площадок для складирования материалов. В июне 2024 года муниципалитет принял решение о резервировании земель в Железнодорожном и Заельцовском районах для нужд Новосибирска и арендаторам были направлены уведомления об одностороннем отказе от договора аренды.

Ранее директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий пояснял редакции Infopro54, что не только муниципалитет и общественность, но и арендаторы понимают необходимость переноса пескобаз и обустройства набережной города.

— Никто против этого не возражает, но, чтобы прекратить деятельность пескобаз в существующих локациях, необходимо определить место для их переезда. В противном случае есть риск остановки дорожного и прочего строительства объектов города, для которых поставляется инертный материал, также возникнут проблемы с содержанием дорог, — говорил собеседник Infopro54.

Он отмечал, что одним из вариантов переноса пескобаз может стать порт Ташара, но для этого нужно понимать механизмы финансирования развития портовой инфраструктуры, которые позволят работать с инертными материалами.

Перевалка песка в пределах города осуществляется на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе. Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ, отмечалось на Сибирском транспортном форуме летом 2023 года.

Начальник складского комплекса ООО «Сибирский причал» Андрей Конюк пояснил редакции Infopro54, что информации о том, куда могут перенести пескобазы с прибрежной зоны Оби, пока нет.

— Теоретически, песок можно возить с Красного яра, Криводановки и Марусино, но это дополнительная нагрузка на дороги, удорожание поставок. Не исключаю, что в следующем году из-за переноса возможен срыв строек для которых используется песок и инертные материалы, — отметил собеседник редакции.

Кроме того, он напомнил, что в прибрежной зоне также находится пескобаза муниципального «ДЭУ №1». Она занимается содержанием дорог. Информации о том будут ли ее переносить и куда также пока нет.

Еще один участник рынка заявил редакции, что перенос пескобаз лоббируют застройщики, которые давно нацелились на прибрежные зоны.

— Они говорят про набережные, пляж. Уверен, что там будут построены жилые дома и все на этом закончится, — добавил собеседник редакции.

Напомним, весной на пресс-конференции Анна Терешкова, которая на тот момент занимала пост зам-мэра Новосибирска, сообщала, что мэрия была вынуждена продлить договоры аренды с компаниями, которые занимаются добычей и складированием песка в черте города. Она также отмечала, что муниципалитет в лице Горзеленхоза планирует подавать на земельную комиссию предложение о резервировании участков, которые занимают пескобазы, под муниципальные нужды. Как только будет принято решение на комиссии, земельщики должны будут расторгнуть договоры с арендаторами, заявляла Терешкова. Она не исключила, что арендаторы пойдут в суды, но уверена, что это не скажется на реализации проекта по продлению Михайловской набережной до Заельцовского парка.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал пескобазы на берегу Оби.