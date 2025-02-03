Школьники Новосибирска смогут набрать дополнительные баллы к ЕГЭ на ТехноГТО

В регионе стартовал отбор площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Получить статус очной площадки могут школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Площадка будет принимать очные нормативы как минимум дважды в год, а для этого должна предоставить компьютерные классы и оборудование, а также назначить координатора площадки и экзаменаторов.

Допуск к сдаче очных нормативов ТехноГТО участник получает после успешного прохождения (на 70 и более баллов) не менее пяти онлайн-нормативов: «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр», «Технологии связи».

Золотой значок получают участники, которые успешно сдали два очных норматива.

— На сегодняшний день в рамках проекта сдано уже свыше 50 000 нормативов ТехноГТО по кибербезопасности, электронике, применению беспилотников, фактчекингу и др., —ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

В Новосибирске первая сдача очных нормативов ТехноГТО намечена на весну 2025 года.

Напомним, комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО). Победители и призеры конкурса получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, что значительно увеличивает их шансы для поступления в выбранный вуз.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предложили налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО.