Рекламодателям

Проблемы с затовариванием рынка новостроек в Новосибирске начнутся в 2025 году

  • 03/02/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Проблемы с затовариванием рынка новостроек в Новосибирске начнутся в 2025 году
У лидеров рынка на момент сдачи дома на остатках находится до 20% квартир

Основная часть квартир в домах, сданных в 2023 году, была продана в 2022-2023 годах, а в домах со сдачей в 2024 году, соответственно, в 2023-2024 годах. Вторая половина 2023 года и первая половина 2024 года были рекордными по уровню продаж, поэтому основные проблемы с затовариванием рынка вторичного жилья готовыми новостройками начнутся в 2025 году. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Он подчеркнул, что большая часть лидеров строительного рынка Новосибирской области чувствует себя уверенно. Пять компаний из топ-20 по числу проданных квартир в 2024 году имеют остатки на момент ввода дома в эксплуатацию менее 10%, это застройщики:

  • СЗ ИСК Оптимум Сибирь»
  • Компания «Скандиа»
  • ГК «Химметалл»
  • Строительная фирма «Проспект»
  • ГК «МЕТА».

Еще восемь компаний из первой двадцатки не продали до момента сдачи от 10% до 20% квартир:

ГК «СОЮЗ», ГК VIRA, ГК «КПД-Газстрой», ГК «Расцветай», ГК «Поляков», ГК СМСС, ГК «Первый строительный фонд», компания «Брусника» и ГК СССР.

Напомним, на начало 2025 года в Новосибирской области сформировался рекордный навес непроданных квартир в новостройках. По оценке Сергея Николаева, речь шла примерно о 60 тысячах объектов. При этом 15 тысяч квартир находятся в уже сданных застройщиками домах. Кроме того, еще около 16 тысяч квартир — у инвесторов, которые ждут, когда окончательно отменят льготную ипотеку, чтобы поконкурировать с застройщиками.

По данным Яндекс Недвижимости, медианная стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска у застройщика в январе составила 158 тыс. руб. При этом инвесторы готовы продавать жилье в новостройках по переуступке квадратный метр нового жилья покупателям обойдется на 5 тысяч дешевле, чем от застройщика. На конец января медианная стоимость метра в этом сегменте составила 153 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала о том, что долгосрочной арендой в Новосибирске чаще интересуются москвичи и жители Барнаула

Фото freepik , автор: fanjianhua

817

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска затоваривание рынка


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Продажи некоторых марок премиум-авто в России выросли в четыре раза
3/02/25 16:00
Охотники на СНИЛС объявились среди мошенников в Новосибирской области
3/02/25 15:00
Общество Право&Порядок
Более 1100 спортивных мероприятий пройдут в Новосибирской области в 2025 году
3/02/25 14:49
Власть
Две компании обеспечили резкий рост экспорта зерна из Новосибирской области
3/02/25 14:45
Агропром Бизнес ВЭД
Аукционы на отлов и содержание бездомных собак объявили в Новосибирской области
3/02/25 14:30
Бизнес Общество
Инновационный метод очистки почв от нефтепродуктов разработали в НГТУ
3/02/25 14:00
Наука
Новосибирские подростки начинают терять волосы, едва отметив 15-летие
3/02/25 13:30
Медицина Общество
Для пешеходной улицы Ленина в Новосибирске снова готовят документы
3/02/25 13:00
Бизнес Власть Город
В Новосибирске беременным начали выдавать приборы непрерывного мониторинга
3/02/25 12:30
Медицина Общество
Минспорт опроверг слухи о молчании новосибирских школьников после атаки дронов
3/02/25 12:15
Общество
Почти половина туристов любят Новосибирск за искренность его жителей
3/02/25 12:00
Общество Туризм
Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный бизнес-центр в Новосибирске
3/02/25 11:30
Недвижимость
Более 13 тысяч сертификатов на маткапитал получили новосибирцы в 2024 году
3/02/25 10:30
Общество
Проблемы с затовариванием рынка новостроек в Новосибирске начнутся в 2025 году
3/02/25 10:00
Бизнес Власть Недвижимость
Школьники Новосибирска смогут набрать дополнительные баллы к ЕГЭ на ТехноГТО
3/02/25 9:30
Образование Технологии
Новосибирский метрополитен готов заплатить кинологам с собаками почти семь млн
3/02/25 9:03
Бизнес Право&Порядок Транспорт
Карантин по бешенству ввели в двух селах Новосибирской области
2/02/25 18:30
Общество Происшествия
За год кремация умерших в Бердске подорожала в два раза
2/02/25 17:30
Власть Общество
Новосибирцы не заинтересовались отдыхом на пляжах Индийского океана в Мьянме
2/02/25 16:30
Бизнес Общество Туризм
Отпуск на Черном море в 2025 году отменят 16% новосибирцев
2/02/25 15:30
Общество Происшествия
Популярное
Мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске
3/02/25 15:30
Новосибирец переел хурмы и попал на операционный стол
31/01/25 16:00
В Новосибирске пассажир украл спасательный жилет из самолета
31/01/25 14:00
Новосибирская модель plus size похудела на семьдесят килограммов
30/01/25 19:00
Космонавта Кикину из Новосибирска оставили в лесу учиться выживанию
30/01/25 17:00
Самокатчик заплатит многодетной матери за сломанную ногу сына в Новосибирске
30/01/25 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00
Энергетики подключили к электроснабжению один из последних долгостроев
29/01/25 14:36
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших автокредитов на авто с пробегом в 2024 году
29/01/25 9:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска