Проблемы с затовариванием рынка новостроек в Новосибирске начнутся в 2025 году

Основная часть квартир в домах, сданных в 2023 году, была продана в 2022-2023 годах, а в домах со сдачей в 2024 году, соответственно, в 2023-2024 годах. Вторая половина 2023 года и первая половина 2024 года были рекордными по уровню продаж, поэтому основные проблемы с затовариванием рынка вторичного жилья готовыми новостройками начнутся в 2025 году. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Он подчеркнул, что большая часть лидеров строительного рынка Новосибирской области чувствует себя уверенно. Пять компаний из топ-20 по числу проданных квартир в 2024 году имеют остатки на момент ввода дома в эксплуатацию менее 10%, это застройщики:

СЗ ИСК Оптимум Сибирь»

Компания «Скандиа»

ГК «Химметалл»

Строительная фирма «Проспект»

ГК «МЕТА».

Еще восемь компаний из первой двадцатки не продали до момента сдачи от 10% до 20% квартир:

ГК «СОЮЗ», ГК VIRA, ГК «КПД-Газстрой», ГК «Расцветай», ГК «Поляков», ГК СМСС, ГК «Первый строительный фонд», компания «Брусника» и ГК СССР.

Напомним, на начало 2025 года в Новосибирской области сформировался рекордный навес непроданных квартир в новостройках. По оценке Сергея Николаева, речь шла примерно о 60 тысячах объектов. При этом 15 тысяч квартир находятся в уже сданных застройщиками домах. Кроме того, еще около 16 тысяч квартир — у инвесторов, которые ждут, когда окончательно отменят льготную ипотеку, чтобы поконкурировать с застройщиками.

По данным Яндекс Недвижимости, медианная стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска у застройщика в январе составила 158 тыс. руб. При этом инвесторы готовы продавать жилье в новостройках по переуступке квадратный метр нового жилья покупателям обойдется на 5 тысяч дешевле, чем от застройщика. На конец января медианная стоимость метра в этом сегменте составила 153 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала о том, что долгосрочной арендой в Новосибирске чаще интересуются москвичи и жители Барнаула.