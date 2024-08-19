Новосибирская область готовится принять Дни белорусской культуры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона, в ходе которого отметил, что культурную афишу региона вскоре дополнят наши братья из Республики Беларусь.

— В конце сентября–начале октября пройдут ответные Дни культуры Республики Беларусь в Новосибирской области. Мы все готовимся, — добавил глава региона.

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина сообщила, что среди прошедших и будущих событий культурная олимпиада Новосибирской области, библиотечный диктант, международный фестиваль «Книжная Сибирь», 80-летие Сибирского хора, юбилей Арнольда Каца и другие. Также в этом году в Республике Беларусь прошли Дни культуры Новосибирской области – мероприятия посетили более 40 тысяч человек.

За первое полугодие в целом проведено около ста тысяч мероприятий, которые были организованы культурно-досуговыми учреждениями, библиотеками, музеями, театрами, концертными и образовательными организациями Новосибирской области. Их посетили более четырёх миллионов человек.