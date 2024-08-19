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Более 8000 мигрантов прибыло за неделю в Новосибирскую область

  • 19/08/2024, 12:55
Автор: Ольга Кирсанова
Более 8000 мигрантов прибыло за неделю в Новосибирскую область
Количество прибывших иностранцев превысило количество покинувших регион.

В Новосибирской области продолжает расти число иностранцев. О миграционной обстановке в регионе рассказал во время оперативного совещания в правительстве замначальника областного ГУ МВД Кирилл Травин.

— За прошедшую неделю на территорию Новосибирской области въехало 8158 иностранных граждан, выехало 8017. На миграционный учет поставлено 5394 гражданина, из них 3600 прибыли на территорию области с целью осуществления трудовой деятельности, — озвучил статистику Травин.

За неделю правоохранители провели 15 рейдов по местам обитания иностранных специалистов: были проверены места проживания мигрантов и торговые точки.

— 13 августа в Железнодорожном районе города во время рейда были выявлены 17 иностранцев. За работу без соответствующего разрешения на троих из них составлены протоколы. Также установлено, что двое находятся на территории России незаконно — они доставлены в спецприемник для последующего выдворения, — добавил замначальника регионального МВД.

По информации ведомства, всего за неделю выявили 67 нарушений миграционного законодательства, взыскали порядка 110 тысяч рублей. На родину отправили 22-х иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что во время рейда силовиков по злачным местам в Хилокском микрорайоне Новосибирска один из мигрантов признался, что у него ВИЧ и предоставил соответствующую справку. Подлинность медицинского документа сейчас изучают правоохранители. Если справка окажется фальшивой, иностранца привлекут к уголовной ответственности.

Источник фото freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : статистика МВД рейды Мигранты


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