Прокурор стал директором «Городского центра наружной рекламы» в Новосибирске

В Новосибирске на должность директора «Городского центра наружной рекламы» назначен Андрей Николаевич Павловский.

Павловский родился в 1979 году в городе Юрге, что в Кемеровской области. В 2003 году он окончил Военный институт ракетных войск стратегического назначения в Серпухове, а в 2008 году получил юридическое образование в Томском государственном университете.

После окончания обучения Андрей Николаевич служил в вооруженных силах, а затем работал в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте и в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ситуация на новосибирском рынке наружной рекламы вызывает много вопросов. По словам экс-начальника управления художественного облика города Олега Хорошунова, по итогам 2023 года оборот рынка составил 1,3 млрд рублей. При этом, в мэрии считают, что его потенциал гораздо больше, так же как и объем возможных поступлений в бюджет. Операторы рынка не довольны сокращением количества рекламных конструкций на улицах города.

Напомним, в мае мэрия Новосибирска нашла в прокуратуре главу департамента правовой и кадровой работы, а затем начальника управления художественного облика города. Замминистра природы Новосибирской области назначен бывший прокурор района.

Ранее редакция сообщала о том, что москвичи планируют занять 20% рынка наружной рекламы в Новосибирске.