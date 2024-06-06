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Новосибирская область и FESCO будут сотрудничать в подготовке кадров для логистики

  • 06/06/2024, 18:35
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирская область и FESCO будут сотрудничать в подготовке кадров для логистики
Правительство региона и транспортная группа подписали соглашение о намерениях в рамках ПМЭФ-2024.

Правительство Новосибирской области и транспортная группа FESCO приняли решение о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортно-логистической отрасли. Соответствующее соглашение о намерениях подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) губернатор Андрей Травников и президент транспортной группы Аркадий Коростелев.

— У нас уже есть терминал в Новосибирске, на котором в следующем году мы планируем обновление. У нас в планах наладить сотрудничество с новосибирским вузом. Будем готовить кадры, которые пойдут в логистику. Хотели бы попросить вас поддержать нашу инициативу и способствовать ее развитию, — отметил он.

Напомним, транспортная группа FESCO проводит реконструкцию своего контейнерного терминала в Новосибирске для увеличения его мощностей. Коммерческий директор контейнерного терминала ООО «Фирма Трансгарант» (входит в FESCO) Дмитрий Писаренко говорил, что после ее проведения, терминал доведет объем перевалки до 140 тыс. ДФЭ (TEU, двадцатифутовый эквивалент) в год. С 2025 года предприятие планирует обрабатывать по 30 тыс. вагонов ежегодно.

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «Феско интегрированный транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «Феско Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фигинговых платформ составляет свыше 13 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Ранее редакция сообщала, что делегация Новосибирской области начала работу на XXVII Петербургском экономическом форуме с подписания соглашения.

Фото Infopro54, автор: Ольга Лисиенко

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : соглашение ПМЭФ-2024


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