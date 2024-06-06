«Град, дождь и шквалистый ветер»: жителей Новосибирска предупредили о непогоде в ночь на 7 июня

Жителей Новосибирской области предупредили о сюрпризах, которые может преподнести погода в ближайшие сутки.
Как сообщают в региональном МЧС со ссылкой на метеопрогноз от синоптиков, вечером 6 июня и ночью 7 июня на юге области ожидаются местами сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистые порывы ветра до 23 м/с.
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением, либо обрывом линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — заявили в Министерстве.
Жителям региона рекомендуется при сильных порывах ветра окна и тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.
Находясь на улице, следует обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.
Ранее редакция сообщала о том, что волна заморозков и дожди с грозами надвигаются на Новосибирскую область.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по НСО.
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