Трамвай № 15 с пассажирами загорелся в Новосибирске

Вечером, 6 июня, на улице 9-й Гвардейской дивизии загорелся трамвай № 15. В момент пожара в салоне находилось 20 пассажиров.
Люди успели самостоятельно эвакуироваться на улицу. По данным МЧС, никто не пострадал.
― В 19:29 часов поступило сообщение о возгорании трамвая. Через семь минут первые спасательные подразделения прибыли на место. Было установлено, что горел утеплитель на крыше площадью 2 кв метра. К этому времени трамвай был обесточен. В 20:04 была произведена полная ликвидация пожара, ― прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.
В социальных сетях очевидцы сообщают, что многие люди стояли и завороженно смотрели как полыхает вагон. После тушения все зеваки спокойно разошлись по своим делам.
За этот день в Сибири, это не первый инцидент с участием общественного транспорта. Ранее редакция писала, что в Кемерове столкнулось два трамвая, пострадало более 90 человек и один из сибиряков скончался в больнице.
Источник фото и видео: группа в ВКонтакте АСТ54.
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