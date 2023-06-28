Новосибирская область и Республика Беларусь подписали несколько взаимовыгодных соглашений

Делегация Новосибирской области продолжает работу в столице Башкортостана Уфе на десятом Форуме регионов России и Беларуси. Возглавляет делегацию губернатор Андрей Травников.

Глава нашего региона принял участие во встрече председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.

На площадке Форума состоялось подписание соглашений, коммерческих контрактов и других документов, направленных на расширение сотрудничества.

Самое первое соглашение, что особенно отметила Валентина Матвиенко, заключено между правительством Новосибирской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Подписан и план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Брестским областным исполнительным комитетом. С белорусской стороны документ подписал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Андрей Травников напомнил, что во взаимоотношениях Новосибирской области и Беларуси есть хорошая практика: по итогам любых крупных визитов или подписания соглашений формируется план мероприятий или перечень поручений и происходит отслеживание их исполнения.

Взаимный интерес есть у новосибирских предприятий и резидентов Брестского научно-технологического парка. Считается перспективным внедрение IT-решений по формированию единого регистра доноров, совместные конструкторские разработки. Будут наращиваться связи между предприятиями Новосибирской и Брестской областей в сельском хозяйстве – от поставки сельхозтехники и комбикормов до средств защиты растений, в пищевой, лёгкой промышленности, стройиндустрии и дорожном хозяйстве.