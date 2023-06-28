«Единая Россия» исключит депутата заксобрания Глеба Поповцева из партии

«Единая Россия» исключит из своих рядов депутата Законодательного Собрания Глеба Поповцева. В ближайшее время вопрос об исключении будет рассмотрен. Об этом сообщается на сайте Новосибирского отделения партии.

Ранее членство Поповцева в партии было приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Напомним, что суд признал депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Глеба Поповцева виновным в мошенничестве (ч.3 с.159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей в доход государства.Приговор не вступил в законную силу.

— Если приговор вступит в силу, то мы по законодательству, будем обязаны инициировать процедуру по отзыву мандата, — пояснил корреспонденту Infopro54 вице-спикер регионального парламента, замруководителя реготделения «Единой России» Андрей Панферов.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат новосибирского Заксобрания Поповцев выступил с последним словом в суде.