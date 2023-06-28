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Замгубернатора Новосибирской области посетил строящуюся подстанцию АО «РЭС» в Верх-Туле

  • 28/06/2023, 16:03
Он принял участие в церемонии возведения первой опоры высоковольтной линии электропередачи от будущего центра питания АО «РЭС».

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка посетил строящуюся подстанцию АО «РЭС» в Верх-Туле28 июня строящуюся в Верх-Туле электрическую подстанцию 110 кВ «Залив» посетил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он принял участие в церемонии возведения первой опоры высоковольтной линии электропередачи от будущего центра питания АО «РЭС», который позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей близлежащих поселков (Ленинский, 8-е марта, Тулинский, им. Крупской, Красный восток, Голубой залив и т.д.)

Всего в рамках строительства ЛЭП 110 кВ будет установлено 109 опор, общая протяженность составит порядка 12 км. Энергетики планируют достроить линию в достаточно сжатые сроки – уже осенью этого года.

В целом, реализация масштабного инвестпроекта по расширению электросетевой инфраструктуры на юго-западе Новосибирской агломерации входит в завершающую стадию. В настоящее время уже построены здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытого распределительного устройства (ЗРУ) и установлено основное подстанционное оборудование, в т.ч. разъединители, элегазовые выключатели, шинные опоры, а также выполнен монтаж систем оперативного постоянного тока (СОПТ) и шкафов релейной защиты и автоматики (РЗА).

«Строительство подстанции «Залив» — важнейший проект нашей компании. Он имеет высокую социальную значимость, т.к. позволит разукрупнить существующие сети и перевести нагрузку на новый центр питания, тем самым повысив качество и надежность электроснабжения потребителей, — подчеркнул генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов в ходе осмотра строящегося центра питания, — А ещё – это действительно уникальный энергообъект – по сути, эта подстанция – первая в регионе, где в полной мере реализован подход по импортозамещению. Все подстанционное оборудование, установленное здесь – отечественное

Кроме установки передового оборудования РЗА, а также передовых микропроцессорных технологий, разработанных российскими производителями и примененных на объекте, энергетики выполнили комплекс антитеррористической подготовки на подстанции, что особенно актуально в текущей внешнеполитической ситуации.

Такой уровень оснащения центра питания требует немалых инвестиций. Объем вложений АО «РЭС» в реализацию это проекта превысит 760 млн рублей.

«Основные строительно-монтажные работы на объекте мы планируем завершить в октябре текущего года, — заверил Евгений Филиппов, генеральный директор АО «РЭМиС» — основного подрядчика по реализации инвестпроекта, входящего в группу компаний РЭС, — и особенно ценно, что это произойдет в юбилейный для энергосистемы год — 90-летия электросетей Новосибирской области».

Со своей стороны, заместитель Губернатора региона Сергей Сёмка отметил:

«Проект по расширению электросетевой инфраструктуры на юго-западе Новосибирской агломерации, безусловно, важен и для региона.  За счет перевода части существующей нагрузки на новый центр питания удастся решить вопросы дефицита мощности и создать возможности технологического присоединения новых потребителей в этой зоне, где идет активная промышленная и жилая застройка. А это, в свою очередь, окажет весомое влияние на социально-экономическое развитие данных территорий и позволит повысить инвестиционную привлекательность области».

Сетевой компании осталось завершить строительство ЛЭП, пуско-наладку оборудования в ЗРУ, а также монтаж сетей связи, РЗА, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. И тогда новый центр питания будет введен в эксплуатацию и сможет в полной мере воплотить возложенные на него ожидания как местных жителей, так и энергетиков и органов власти.

Фото предоставлено АО «РЭС»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергоснабженеие энергетика Сергей Семка АО «РЭС»


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